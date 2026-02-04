Kia全球銷量連三年突破300萬輛 全球與台灣同創新高

（記者卓羽榛臺北報導）Kia日前公布2025年全球銷售成績，以近314萬輛、年成長1.5%的佳績，達成連續三年突破300萬輛的新紀錄。其中，新能源車款（含HEV、PHEV、EV）全年銷量近75萬台，佔整體銷售近四分之一，年成長率更達17.4%，展現Kia在新能源佈局上的強勁成果。



其中，Kia全球銷售冠軍車款─極致進口休旅The Sportage，在2025年以近 57萬輛的年度銷售量穩居品牌第一，再次展現強勁的市場號召力；新能源旗艦LSUV The Sorento亦以突破26萬輛的全球銷量擠身品牌前三大車款，持續為Kia的全球成長注入重要動能。



Kia在台灣市場2025年的表現則同樣不遑多讓，在總體車市衰退約10%的挑戰下，仍以近4%的成長率逆勢成長，不僅連續三年達成銷售破萬台的里程碑，更與全球同步寫下歷史新高紀錄！



在甫出爐的2026年1月領牌數，Kia乘用車全車系更較去年同期成長約28%，持續展現穩健成長的動能！為感謝全台消費者的肯定，Kia限時推出「萬眾榮耀」禮遇方案，凡入主指定車型，可享高額0利率，丙式車體險與專屬配件組等三重禮遇；此外，乘用車冬季健檢活動「歲末感恩．健檢有禮」現正倒數中，凡預約回廠即享20項免費安全檢查，同時祭出多組專屬保養套餐優惠。敬請所有Kia車主把握機會預約回廠，為即將到來的春節假期能有安心無虞的返鄉與出遊計劃。



輕奢精品掀背The new Picanto，限時49.9萬元起輕享時尚

小巧靈活的輕奢精品掀背The new Picanto自上市後，以Star Map星圖燈組的科技感外型，與媲美豪華品牌的方向盤加熱與加熱／通風座椅等輕奢配備，廣受都會族群喜愛，並於2025年全年以近1,200台寫下優異銷售佳績。The new Picanto在安全表現上同樣可圈可點，不僅全車系標配7具SRS氣囊、LFA車道維持輔助系統與LKA車道修正輔助功能，更配備BCA盲區防撞系統與RCCA後方交通防撞系統，以高規格安全守護每段旅程。Kia總代理台灣森那美起亞，本月特別為The new Picanto推出限時禮遇，含舊換新與貨物稅減徵即能享49.9萬元起輕鬆入主，加贈丙式車體險與總價值逾18,000元的輕奢尊享方案，再享高額0利率，全面滿足都會買家的購車需求。



百萬內歐洲進口油電跑旅，The Ceed Sportswagon限時99.9萬元起輕鬆入主

為感謝全台消費者肯定，Kia總代理台灣森那美起亞特別同步推出限時禮遇，含舊換新與貨物稅減徵99.9萬元起即可入主同級唯一百萬內的歐洲進口油電跑旅，享受兼具性能、空間與安全的歐洲血統座駕。歐洲原裝進口的智慧油電跑旅The Ceed Sportswagon以實用大空間與完善安全科技，成為春節返鄉的最佳夥伴，其後行李廂擁有521公升置物容量，搭配6：4分離可折式座椅最多可擴充至1,581公升，並配備多格儲物設計與感應式電動尾門，無論是全家行李或年節採買都能輕鬆收納。The Ceed Sportswagon所搭載的安全科技配備，包含 FCA前方主動防撞輔助（含車輛、行人、騎士偵測與路口對向車偵測）、BCA盲區防撞主動煞車輔助、與RCCA後方交通防撞輔助等完整防護，為旅程提供周全守護。



蟬聯Kia全球銷售冠軍車款，進口極致休旅The Sportage獲全球車主一致肯定

Kia全球銷量出爐，The Sportage再度蟬聯Kia旗下車款全球銷量冠軍，在台更已累計獲得超過萬名車主的肯定。進口極致休旅The Sportage搭載Smartstream 1.6升渦輪增壓汽油引擎，最大馬力可達180ps及最大扭力27.0 kg-m，隨傳隨到的充沛動能讓您不論是春節返鄉或是出遊走春，都能從容輕鬆應對；在安全方面，除了配備SAE Level 2的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統、LFA車道維持輔助系統及LKA車道修正輔助功能等安全防護，並搭載SVM環景輔助系統與BVM盲區顯影輔助系統，為全車乘客提供完善的安全保障。即刻入主The Sportage，享「萬眾榮耀」限時禮遇方案，除適用最高10萬元貨物稅減徵，再享三重禮遇包含總價值逾50,000元潮旅升級組、加贈丙式車體險再享高額0利率，讓您輕鬆入主Kia進口極致休旅。



歡慶銷量創歷史新高，「萬眾榮耀」入主享三重禮遇、「歲末感恩．健檢有禮」最後倒數中

為慶賀Kia在全球與台灣市場年度銷量上雙創佳績，Kia總代理台灣森那美起亞推出「萬眾榮耀」限時方案，入主指定車型即享高額0利率，丙式車體險與專屬配件組等三重禮遇，同時適用最高10萬元貨物稅減徵政策，並享有Kia乘用車五年不限里程全車原廠保固與2026年全新推出「六年六大系統延長保固」方案。同時，「歲末感恩．健檢有禮」冬季健檢活動已進入最後倒數並將於2月13日結束：除了凡預約回廠即享全車包含輪胎、底盤等20項免費安全檢查之外，亦可享有電動窗膠條、優質油精等專屬保養套餐優惠，另購買4條指定品牌輪胎則享85折優惠。活動期間回廠檢查並消費，不限金額即獲得Kia新春紅包袋；單筆消費金額達1,999元即獲得2026年Kia桌曆；滿4,999元則獲得Kia掛式旅行收納包；滿9,999元即可獲得車用空氣清淨機，讓每位回廠的車主都能帶著Kia的祝福，迎接即將到來的春節假期。Kia總代理台灣森那美起亞誠摯歡迎所有朋友蒞臨Kia全台服務據點，體驗Kia「Movement that Inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。

