Kia台北旗艦店舉辦「原廠精選中古車展」 1／11快去撿便宜

想買Kia又不想等新車？現在有更聰明的選擇。Kia總代理台灣森那美起亞於1月11日在Kia台北旗艦店舉辦全台首場「Kia Select原廠精選中古車展」，一次集結超過50輛低里程、低車齡的原廠認證中古車，車源全數來自公務車與試乘車，品質與車況都經過嚴格把關，讓消費者能用更划算的預算，輕鬆入主心儀的Kia車款。

一次集結超過50輛低里程、低車齡的原廠認證中古車。（圖／Kia提供）

從Picanto到EV9一次看個夠

現場展出車款橫跨Kia全車系陣容，從都會小車The Picanto、跨界休旅The Stonic，到The Sportage、The Sorento新能源旗艦休旅，甚至純電EV6與EV9通通到齊，通通符合車齡五年內、里程不超過十萬公里的嚴選標準。活動當日下訂，最快1月底前就能交車，還能享有與新車無差別的原廠保固，讓買中古車也能安心開回家。

現場展出車款橫跨Kia全車系陣容。（圖／Kia提供）

一站式換購流程超方便

除了賞車選車，現場也提供不限品牌的愛車鑑價、收購與換購諮詢服務，想換車的車主可以一次搞定。Kia Select官網也同步升級，新增電費計算機功能，讓有興趣入主電動車的消費者可以直接試算日常充電成本，清楚掌握用車支出，購車更有依據。

現場也提供不限品牌的愛車鑑價、收購與換購諮詢服務。（圖／Kia提供）

原廠延長保固再加持

不只車況嚴選，售後服務同樣到位。Kia同步推出「第六年六大系統延長保固」方案，只要符合車齡與里程條件，並定期回原廠保養，就能再多一年引擎與變速箱等關鍵系統保固，讓中古車主同樣享有尊榮級的用車體驗。再加上Kia今年銷售再創新高，也同步祭出多款新車購車優惠，讓準車主新舊車一次比較最划算。

Kia同步推出「第六年六大系統延長保固」方案。（圖／Kia提供）

