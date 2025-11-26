Kia台灣「Kia Skills Cup全國技能競賽」盛大舉辦

（記者卓羽榛臺北報導）Kia總代理台灣森那美起亞特別規劃兩年一度的「Kia Skills Cup全國技能競賽」，並於11月23日在台中麗寶福容大飯店盛大舉辦，以全台技術交流評鑑的方式，全面提升Kia售後服務的品質，打造車主最安心可靠的擁車體驗。



Kia總代理台灣森那美起亞售後服務部副總經理陳泰霖（Tailin Chen）表示：「Kia Skills Cup全國技能競賽為持續提升全國服務量能的重要一步，以『接待服務』、『維修技術』、『零件管理』等三大領域，全面檢視服務廠的專業實力，透過更加嚴格與困難的比賽規章與多元考核，設計出更貼近實際應用的考試場地與情境，展現對服務品質的高度重視，以此推動全國服務網路的專業升級。同時，這更是展現Kia總代理台灣森那美起亞對服務量能持續升級與深耕台灣的承諾，未來我們將持續完善全台服務網路，為所有Kia車主打造高質感的用車旅程。」



Kia總代理台灣森那美起亞持續推動通路升級計畫，預計未來將再迎來高雄三民2S與土城2S兩座全新服務廠啟用，不僅將以全新Kia CI 2.0亮相，更將導入EV維修工位，並規劃專人提供星巴克咖啡服務，進一步擴大服務據點版圖，透過軟硬體同步升級，提升全台服務量能的質量，讓全台車主皆能享受完善且舒適的安心旅程。



「Kia Skills Cup全國技能競賽」三大領域評鑑，聚集全台Kia技術人員互動交流

Kia總代理台灣森那美起亞所舉辦的兩年一度「Kia Skills Cup全國技能競賽」，透過競賽的形式讓全台服務廠積極學習和訓練，不斷提升技術水平，提供車主最佳且完善的服務品質，以期打造安心、可靠的用車體驗。



此次競賽以「接待服務」、「維修技術」、「零件管理」等三大領域類別進行評鑑，各組評核內容皆依照服務實際場景進行設計，檢視是否依照標準作業流程（SOP）確實執行各項環節：服務團隊專注於專業知識與服務流程的落實，並積極協助滿足客戶需求，致力於理解客戶問題並提供適切建議，確保客戶獲得高品質且滿意的服務體驗；維修團隊的考核聚焦於車輛故障診斷與維修技術，確保技師能精準判斷問題並按照原廠規範完成修復；零件團隊則著重於庫存管理相關項目，評估零件專員是否能精準查詢所需零件的庫存量與位置，以確保維修流程順暢運作。



Kia總代理台灣森那美起亞持續提升服務量能與品質，展現深耕台灣承諾

此次競賽不僅是檢視各服務廠專業水準的重要舞台，更是提升全國服務量能的關鍵。透過三大主題的全方位考核，Kia總代理台灣森那美起亞期望進一步強化服務網路，深化消費者對品牌的信任，並持續打造安心、可靠的用車體驗。同時，活動當日晚間亦舉辦盛大晚宴，並頒發服務廠獎項表彰優秀團隊與個人，以肯定全國服務廠在專業技術與顧客服務上的努力。

「Kia Skills Cup全國技能競賽」展現Kia總代理台灣森那美起亞對服務量能持續升級與深耕台灣的承諾，未來將持續完善全台服務網路，為所有Kia車主打造超越期待的擁車旅程。歡迎所有喜愛Kia的朋友們蒞臨鄰近Kia展示中心，一起加入Kia「Movement that inspires移動．啟發人心」的移動新生活！

