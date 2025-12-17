Kia啟動FIFA世界盃™全球品牌活動 舉辦「小小世界盃」

（記者卓羽榛臺北報導）Kia全球總部長期深耕全球足球運動，隨著四年一度的FIFA世界盃™即將於2026年登場，Kia以「Inspiration Connects Us All」為主題，正式啟動全球品牌活動，活動的核心主要包含Kia官方比賽用球護送員（OMBC，Official Match Ball Carrier）計劃：從世界各地挑選10至14歲的青少年，在每場比賽前將官方比賽用球交給裁判，並與世界頂尖球員一同踏上球場，在即將到來的世界盃中，將有104位青少年獲得機會。



Kia更舉辦首屆Kia OMBC Cup™青少年足球賽事，將透過地方選拔賽進入青少年足球錦標賽，以「第49支球隊」的概念，象徵超越48支官方參賽國的象徵性隊伍；此外，Kia更邀請FIFA世界盃™全球大使Thierry Henry拍攝系列影片，暗示他將領導這支象徵性球隊，以熱情追求夢想。



Kia總代理台灣森那美起亞為響應全球運動賽事，同樣積極推動全台體育文化向下扎根，鼓勵年輕世代勇敢追夢的無限可能。Kia總代理台灣森那美起亞攜手台中沙鹿創睿汽車，於12月14日在台中靜宜大學，舉辦第四屆「2025 Kia Kid’s Cup小小世界盃」足球嘉年華，讓孩童們在奔跑中親身體驗足球精神，啟發他們的熱情，體現Kia這次全球品牌活動的主題「Inspiration Connects Us All」。



「2025 Kia Kid's Cup小小世界盃」吸引百名選手開踢，啟發小將們對足球的夢想

Kia總代理台灣森那美起亞攜手台中沙鹿創睿汽車，與台中市海線足球協會、台中靜宜大學共同合作，舉辦「2025 Kia Kid's Cup小小世界盃」足球嘉年華，並邀請台中市政府運動局擔任指導單位，吸引近百名熱愛足球的選手與家長共襄盛舉。此次賽事活動依參與者的年齡劃分為6大組別，讓不同年齡的選手們皆能感受足球的魅力，在綠茵場上盡情揮灑汗水，為爭取榮譽奮戰不懈。除了精彩賽事，場下體驗同樣豐富，Kia總代理台灣森那美起亞與台中沙鹿創睿汽車，規劃趣味足球闖關遊戲，讓未參與正規賽事的民眾同樣能夠體驗足球運動的樂趣；同時，現場特別設置交通安全教育互動小遊戲，透過寓教於樂的方式，將正確的行車安全觀念深植孩童心中。



台中沙鹿創睿汽車深耕大台中地區與海線區域多年，今年六月更盛大開幕全新升級的Kia台中沙鹿3S展示中心，讓中部地區的消費者可以在舒適愜意的空間，近距離感受Kia完整產品陣容的創新科技及卓越性能，並提供Kia乘用及商用車全車系的展售及維修服務，同時更積極參與在地活動，傳達Kia品牌核心價值。



自今年10月展開，廣受全台車主好評的「2026 Kia啟發未來｜全台巡迴講談」，將於12月20日（六）於Kia桃園展示中心舉辦。此次Kia總代理台灣森那美起亞，特別邀請知名營養學專家高敏敏擔任主講人，亦是於本次巡迴講談中唯一專場，將以「營養新趨勢：解鎖代謝抗老關鍵密碼」為主題，鎖定「營養師趨勢，解碼現代健康陷阱」與「好萊塢營養祕訣，抗老代謝關鍵密碼」兩大方向，分享如何透過精準飲食改善專注力與強化長期健康，協助Kia好友們一同以最佳狀態，迎接2026每趟充滿啟發的旅程。



「煥然一新．萬元入主」最高總價值逾16萬元禮遇，1萬元起即刻入主

Kia總代理台灣森那美起亞以「Movement that Inspires移動・啟發人心」的品牌精神，致力為所有車主帶來超越期待的移動體驗。為感謝所有熱愛Kia好友們的支持，Kia總代理台灣森那美起亞限時推出「煥然一新．萬元入主」禮遇方案：即刻入主The Picanto、The Stonic、The Ceed Sportswagon、The Sportage、The Sorento Turbo-Hybrid，可享1萬元起開回家或高額0利率方案，並加贈丙式車體險、專屬配件組與Kia乘用車五年不限里程全車原廠保固，並適用最高10萬元貨物稅減徵政策，最高可享總價值逾16萬元禮遇。誠摯邀請所有熱愛Kia的朋友們蒞臨Kia全台展示中心，親自體驗Kia新世代車款的魅力與Kia的品牌精神「Movement that inspires移動・啟發人心」，讓Kia成為啟發靈感的最佳夥伴。