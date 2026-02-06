Kia守護車主行車安全 春節假期貼心服務不間斷
（記者卓羽榛臺北報導）Kia總代理台灣森那美起亞感謝所有車主支持與肯定，為守護車主們的行車安全，在即將到來長達9天的春節連假期間，除了可於公告營業時間親洽各服務據點外，Kia總代理台灣森那美起亞以服務不間斷的理念，持續提供免付費24小時服務專線0給予Kia車主即時的車輛故障及車況諮詢服務，做車主最堅實可靠的後盾，無論是返鄉或出遊都能安心無憂。
Kia總代理台灣森那美起亞貼心提醒每位車主，春節期間無論出遊、返鄉，務必密切留意各地交通與道路狀況，並於假期前完成愛車各項基本檢查，如五油三水、胎壓、雨刷、煞車與燈光系統作動是否正常，以及電瓶蓄電情形等，提前預約回廠檢修，以確保愛車在最佳狀態下行駛，讓出遊行程平安順利。同時，為讓所有車主在春節假期用車更安心，如遇到任何緊急狀況，可隨時撥打24小時服務專線，將由專人第一時間貼心提供車主諮詢服務，給予Kia車主不間斷的後勤支援。
Kia全台乘用車及商用車展示中心自2月16日（除夕）至2月19日（大年初三）暫停服務；2月15日（小年夜）與2月20日（大年初四）營業時間調整為10：00至18：00，2月21日（大年初五）起恢復正常服務；服務廠則於2月15日至2月22日（大年初六）暫停服務，2月23日（大年初七）起恢復正常服務。詳情請洽客服專線或Kia官網。
