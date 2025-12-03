Kia祭出16萬元大禮包！想換車的人現在最甜

記者鍾釗榛／綜合報導

Kia輕奢精品掀背The new Picanto於今年（2025）3月上市至今，一舉突破1,000台銷售。（圖／Kia提供）

Kia在台氣勢越衝越旺！台灣森那美起亞秉持「Movement that Inspires」精神，導入更多新世代車款、服務據點全面升級，2025年前11個月全車系銷售已突破9,448台，年成長率2.6%，在整體車市不算樂觀的情況下，仍成為少數逆勢上漲的品牌之一，再次寫下同期最佳紀錄。

進口極致休旅The Sportage今年累計銷售近3,000輛。（圖／Kia提供）

產品陣容大擴張

今年Kia接連推出多款重點新車，從3月登場的輕奢掀背The new Picanto、6月上市的EV6純電休旅，到9月亮相的The new Carnival，產品線越來越齊全。通路方面也大動作升級，全台北中南已有11個新CI 2.0據點正式啟用，同步開跑全台巡迴「Kia啟發未來」講談活動。

人氣車款狂賣

都會小車The new Picanto今年已累積破千台銷量，本月舊換新價49.9萬元起即可帶回家，還能選1萬元開回家方案或40萬0利率。油電雙星The Stonic與The Ceed Sportswagon同樣祭出萬元入主優惠，前者擁有SAE L2級輔助駕駛，後者搭載48V輕油電、油耗19.1km/L，節能又好開。休旅主力Sportage今年狂賣近3,000台，Sorento更創下年度銷售新高。

回廠就送多重好禮

為感謝車主支持，Kia推出「歲末感恩．健檢有禮」活動，從12月1日起至明年2月13日止，預約回廠就享20項免費檢查，還有保養套組折扣、輪胎優惠，並依消費金額加碼送紅包袋、桌曆到車用空氣清淨機，讓車主的愛車妥妥過新年。

Kia總代理台灣森那美起亞推出「歲末感恩．健檢有禮」冬季健檢活動。（圖／Kia提供）

最高回饋超過16萬元

現在入主Picanto、Stonic、Ceed SW、Sportage或Sorento Turbo-Hybrid，不只1萬元就能把車開回家，還有丙式車體險、配件組、5年不限里程保固，搭配最高10萬元貨物稅減徵，總價值超過16萬元，是Kia粉絲最划算的入手機會。

Kia限時「煥然一新．萬元入主」禮遇方案最高享逾16萬元。（圖／Kia提供）

