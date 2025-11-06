Kia總代理台灣森那美起亞榮獲金商獎 優良外商

【記者卓羽榛臺北報導】Kia總代理台灣森那美起亞榮獲有商界奧斯卡獎之稱、由中華民國全國商業總會所頒發的第79屆金商獎「優良外商」的殊榮。



Kia總代理台灣森那美起亞董事長劉家輝（Joseph Lau）親自出席授獎典禮，並接受總統府與行政院勗勉與表揚。劉董事長表示：「感謝金商獎的再次肯定，我們期盼為車主帶來更豐富的品牌體驗。目前全台Kia累計車口數已接近6萬台，服務據點超過60個。今年更投資逾1億新台幣，建立全台首座Kia台北旗艦店，全面提升服務量能。未來，我們將持續秉持森那美『Bridging Opportunities共創未來』的集團理念，讓更多消費者親身感受Kia『Movement that inspires移動．啟發人心』的品牌精神！」



這是Kia總代理台灣森那美起亞繼2017年首度獲獎後，再度榮獲金商獎殊榮，更是今年12家獲獎的外商企業中，唯一獲得此殊榮的汽車品牌，不僅展現Kia總代理台灣森那美起亞在台灣汽車產業獲得肯定的卓越表現，更驗證Kia總代理台灣森那美起亞持續深耕台灣市場的承諾與決心。



Kia總代理台灣森那美起亞再度榮獲金商獎「優良外商」，展現深耕台灣的卓越表現

甫於近日出爐的「金商獎」為國內歷史悠久且具權威性的國家級企業獎項之一，旨在表揚對經濟發展貢獻良多的企業。其中「優良外商」獎項，更需由政府投資或貿易單位、外國駐臺商會、民間公協會等推薦，並經環境部、勞動部等13個部門嚴謹審核，為國家級企業選拔獎項。Kia總代理台灣森那美起亞為本屆金商獎「優良外商」唯一榮獲獎項的汽車品牌，展現Kia總代理台灣森那美起亞對台灣工商發展的卓越貢獻。



Kia自2023年起創下連續兩年銷售突破萬台的佳績，至今累計掛牌數近6萬輛，並於全台創造近千個就業機會，成為國內成長最快的進口汽車品牌之一。2024年，Kia總代理台灣森那美起亞更獲得Kia亞太總部全力支持，在台舉辦首屆亞太區Kia EV Day，吸引來自超過33個國家、逾千人共襄盛舉，不僅展現Kia總部對台灣市場的高度重視，也讓Kia總代理台灣森那美起亞成為Kia全球代理商的楷模之一。2025年累計1-10月，Kia在台更以銷售突破8,600台，逆勢成長再創歷史同期新高紀錄的表現，寫下卓越佳績！



Kia總代理台灣森那美起亞積極佈局全台服務據點，目前擁有27家乘用車展示中心、23個乘用車維修保養據點、37家商用車展示中心及40個商用車維修保養據點。2024年，Kia服務據點總投資金額逾新台幣2億元，並於2025年打造逾新台幣1億元的Kia全台最大台北旗艦店，全面提升服務量能。Kia總代理台灣森那美起亞亦落實企業社會責任（CSR）與永續發展（ESG），以實際行動回饋社會，多次投入校園足球隊、鐵人賽等運動賽事、與藝文團體贊助及災後捐助等計劃。



迎接即將到來的2026年，Kia總代理台灣森那美起亞特別規劃「2026 Kia 啟發未來｜全台巡迴講談」，自10月起正式展開。活動聚焦於人生兩大重要課題，邀請四位來自不同領域的專家達人，親臨Kia展示中心與車主及現場聽眾分享交流，共同描繪邁向2026的未來藍圖。



同時，Kia總代理持續推動通路升級計畫，今年已陸續啟用台中文心2S、南投、土城、苗栗頭份、南台中、台中沙鹿、桃園中壢、台北旗艦店、北台南等九間全新CI服務據點開幕啟用。預計至今年底前，還將迎來高雄三民2S與土城2S兩座服務廠的開幕，全面強化全台服務網路。誠摯邀請所有喜愛Kia的朋友們，親臨鄰近Kia展示中心，體驗Kia「Movement that inspires移動．啟發人心」的品牌精神。