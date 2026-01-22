Kia與澳洲網球公開賽 啟動全球品牌活動

（記者卓羽榛臺北報導）Kia自2024年起首度將EV純電車導入澳網官方車隊，2025年全面由EV純電車與HEV油電混合車組成；2026年，Kia持續擴大EV純電車配置規模，於2026年澳洲網球公開賽（AO26）中，提供130輛Kia車款作為官方賽事用車，車隊陣容包括55輛EV純電車及75輛HEV油電混合車，讓本屆AO26官方車隊電動化比例創下歷年新高，EV純電車占比超過40%，以實際行動展現對永續移動的長期承諾。



Kia啟動「Move Different」全球品牌活動，盛大歡慶與AO澳網攜手走過25週年

Kia自2002年起擔任AO澳洲網球公開賽的主要合作夥伴，並一路見證該賽事成長為全球最負盛名的體育賽事之一。為歡慶雙方合作邁入25週年，Kia啟動「Move Different走自己的路」全球品牌活動，推出「移動25周年（25 Years of Movement）」系列影片，透過納達爾（Rafael Nadal）、Kia球童與AO官方車隊駕駛的精彩故事，深刻傳遞Kia與AO共同走過的旅程。



AO26澳洲網球公開賽於1月18日至2月1日盛大展開，賽事項目包含男女單打、男雙打及混雙，Kia於賽事期間公開亮相贈與Rafael Nadal的訂製EV9 Art Car，其靈感來源於其在2009年及2022年兩度勇奪AO冠軍的榮耀時刻；同時，Rafael Nadal將攜手澳洲網壇名將Ash Barty與Dylan Alcott，共同出席2月1日舉辦的Kia Arena傳奇之夜粉絲專屬活動，與現場球迷一同回顧Kia與AO攜手走過25年的重要里程碑。



Kia總裁暨執行長Ho Sung Song表示，「AO不僅是全球最具指標性的體育盛事之一，更持續帶給世人無限的啟發，我們很榮幸能與AO攜手走過25週年，展現雙方對創新與卓越的承諾。除了慶祝AO成為全球頂尖賽事，我們亦藉由『Move Different走自己的路』全球品牌活動再次展現Kia使命，持續提供永續移動解決方案，帶來全新的移動生活。」



Kia攜手AO落實永續承諾，AO26官方車隊EV純電車比例超過4成

Kia於AO26提供130輛Kia車款作為官方球員接駁用車，車隊陣容包括55輛EV純電車及75輛油電混合車，並於1月14日在「AO 1 Point Slam Driven by Kia」資格賽決賽前完成交車儀式。Kia自2024年起首度將旗下EV純電車導入AO官方車隊，2025年全面由EV純電車與油電混合車組成；2026年，Kia持續擴大EV純電車配置規模，使本屆官方車隊電動化比例創下歷年新高，EV純電車占比超過40%，以實際行動展現對永續移動的長期承諾。



為讓澳洲車迷朋友們能更了解Kia在永續移動上的最新成果，Kia於澳洲墨爾本公園首度公開亮相純電輕型商用車PV5 Cargo。PV5為Kia首款採用Platform Beyond Vehicle（PBV）打造，專為多元應用場景與永續移動而設計，並榮獲最具權威性的「2026國際年度廂型車大獎（International Van of the Year，IVOTY）」，展現Kia在輕型商用車領域的創新實力；此外，Kia亦於現場展示包括EV4、EV5、EV6與EV9等旗下EV純電車款，並設置多個互動體驗區，讓觀眾透過科技裝置體驗Kia對永續移動的願景。



「2026 Kia啟發未來｜全台巡迴講談」好評不斷，最終場1月24日即將展開

除了響應「Move Different走自己的路」全球品牌活動精神，廣受好評的「2026 Kia啟發未來｜全台巡迴講談」迎來最終場，即將於1月24日在Kia彰化展示中心舉辦，由《哇賽心理學》創辦人蔡宇哲擔任主講人，分享「心眠之道：壓力管理重啟高效生活」，探索心理調適與壓力管理的新知識，並解析壓力、情緒與睡眠之間的關係，帶領來賓將壓力轉化為高效表現，邀請所有朋友們一同以最佳狀態，迎接每趟充滿啟發的旅程。歡迎所有朋友親蒞全台Kia展示中心，感受Kia致力於邁向永續移動未來的承諾。

