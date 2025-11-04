Kia 1-10月銷售突破8,600台，逆勢成長再創歷史新高紀錄
【記者卓羽榛臺北報導】Kia總代理台灣森那美起亞在台深耕邁入第十一年，近期台灣森那美起亞更榮獲有商界奧斯卡獎之稱、由中華民國全國商業總會所頒發之第79屆金商獎「優秀外商」的殊榮，這不僅是Kia總代理台灣森那美起亞繼2017年首獲此獎後，第二度獲得此殊榮，更是今年唯一獲得此殊榮的汽車品牌！
Kia在台銷售也傳來捷報，Kia全車系在10月份創下842台的領牌數，不僅較去年同期成長近14%；今年1-10月更以累計8,606台的銷售佳績，在今年1-10月總市場累計衰退約13%的大環境下，成為少數維持逆勢正成長的汽車品牌之一，並再創歷史新高銷售紀錄！
為感謝所有喜愛Kia好朋友們的肯定，Kia總代理台灣森那美起亞特別推出「煥然一新．萬元入主」限時禮遇方案：本月入主The Picanto、The Stonic、The Ceed Sportswagon、The Sportage、The Sorento Turbo-Hybrid，不僅適用最高10萬元貨物稅減徵新政策，更即享1萬元起開回家或高額0利率，並加贈丙式車體險、以及總價值最高超過5萬元以上的專屬配件組。
同時，自10月起跑的「2026 Kia 啟發未來｜全台巡迴講談」，首月場次受到廣大熱烈迴響，本周末11月8日(六) 並將於全新開幕的Kia北台南展示中心，邀請總體財經專家暨知名主持人──阮慕驊，以「總經新格局：AI算力時代投資新趨勢」為主題，與Kia車主貴賓分享在AI風潮的投資新思維。Kia總代理台灣森那美起亞敬邀所有熱愛Kia的好朋友們，親臨全台Kia展示中心，一同感受Kia「Movement that inspires 移動 啟發人心」的品牌精神，邁向嶄新的2026年！
Kia輕奢精品掀背The Picanto，1-10月累計銷售突破900台，49.9萬起輕鬆入主！
Kia旗下輕奢精品掀背The Picanto，自今年３月登台亮相以來，廣受市場熱烈好評，截至10月底止，累計銷售已突破900台！The Picanto以輕巧動感的車身尺碼與2,400mm軸距設定，成為穿梭在城市巷弄的最佳都會車款之一。The Picanto的安全防護更不容小覷，不僅搭載7具SRS輔助氣囊其中包含駕駛座膝部SRS輔助氣囊，此外更搭載同級唯一的BCA盲區防撞系統、RCCA後方交通防撞系統以及FCA前方主動防撞系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)，還有LFA車道維持輔助系統與LKA車道修正輔助功能，讓The Picanto在車主的每一次旅程都是以最高規格的安全防護相伴。
Kia智慧油電跨界潮旅The Stonic，’25年累計銷售年成長近18%！
同受都會新貴青睞的Kia智慧油電跨界潮旅The Stonic，今年1-10月累計銷售突破500台，較去年同期成長近18%。The Stonic以家族語彙的Kia專屬虎鼻式造型水箱護罩，搭配Tiger Eyeline造型頭燈組、四點式LED日行燈，與前衛造型LED尾燈，塑造出運動與科技感兼具的潮流風格。安全方面，The Stonic全車系除了標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統外，並標配FCA前方主動防撞輔助系統，除了可偵測車輛、行人、騎士之外，更擁有路口對向來車偵測功能。此外，另包含SCC智慧巡航控制系統、LKA車道修正輔助系統，及LFA車道維持輔助系統(全速域)，打造全方位的先進駕駛輔助功能，The Stonic以完整的主動防護系統，提供駕駛與乘客更安心的旅途。
Kia跑旅雙帥：歐洲智慧油電跑旅The Ceed Sportswagon、進口極致休旅The Sportage
原裝進口的歐洲智慧油電跑旅The Ceed Sportswagon，融合歐洲造車工藝與新世代動力科技，外型上車頭延續Kia家族設計語彙虎式造型水箱護罩，搭配全新LED造型頭燈整合全新三箭式LED日行燈與全新飛箭式前保桿設計；空間機能方面，The Ceed Sportswagon的行李廂擁有521公升的置物空間，於6：4分離可折式座椅椅背傾倒模式下可擴充至1,581公升，搭配感應式電動尾門，讓裝載物品更加輕鬆。The Ceed Sportswagon同時搭載完整的主被動安全科技，標配符合SAE Level 2的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，並搭載同級最佳BCA盲區防撞主動煞車輔助系統與RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，以及LVDA前車駛離提醒系統，隨時監控周遭道路環境，守護行車安全。
Kia旗下進口極致休旅The Sportage自上市以來，已榮獲全台逾10,000名車主肯定！The Sportage以獨特的旋標造型LED日行燈、投射式 LED 頭燈、造型下護板，搭配車側鍍鉻飛翼飾板營造出的科技感外型，形塑進口極致休旅品味獨具的運動風貌。此外，全車系標配SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，同時提供SVM環景輔助系統與BVM盲區顯影輔助系統等，給予全車乘客完善的安全保障。The Sportage全車系標配雙12.3吋全景曲面顯示螢幕與一鍵切換數位控制面板，與支援Apple CarplayTM / Android AutoTM，人性化的科技設計讓駕馭更加輕鬆寫意、樂趣滿載。
Kia新能源旗艦LSUV The Sorento，1.6L Turbo-Hybrid打造全新駕馭享受
Kia新能源旗艦LSUV The Sorento，承襲品牌旗艦The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV的家族設計語彙與多項前瞻科技配備，並導入1.6L渦輪油電動力搭配AWD傳動系統，自上市以來深受層峰車主的一致肯定。The Sorento所搭載的 1.6L渦輪油電動力，最大綜效輸出達215ps，扭力峰值達37.4 kg-m，Turbo-Hybrid車款並導入智慧動能再生制動系統，透過擁有複合功能的方向盤換檔撥片，調整油電系統的動能回收力道，更具備Auto與三段可調式動能回收等級設定功能，減少油耗並延長煞車系統的使用壽命，更可駕駛依據個人駕馭風格與需求，調整動能回收力道；車室配置上，The Sorento更提供六人座與七人座兩種選擇，滿足不同家庭與生活型態需求。
