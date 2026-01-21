Kia Select原廠精選中古車展 好評加場

（記者卓羽榛臺北報導)Kia總代理台灣森那美起亞延續台北旗艦店的熱烈迴響，並感謝所有車迷朋友的支持，Kia總代理台灣森那美起亞特別加場，於1月25日在高雄民族展示中心舉辦第二場「Kia Select原廠精選中古車展」，提供中南部朋友們更多元的選擇。當日將展出逾25台主管配車／試乘車，且符合低里程、低車齡的精選車款，並提供活動當日下訂、於農曆春節前完成交車的專屬禮遇。此外，現場更祭出最高逾70萬元的購車禮遇，並享有與新車無差別的原廠保固，讓消費者安心入手、輕鬆換購。誠摯邀請所有熱愛Kia的朋友蒞臨現場，感受Kia「用全心．讓您安心」的Kia Select一站式換購體驗。



Kia Select原廠精選中古車展移師高雄，當日限定享最高逾70萬元專屬禮遇

延續台北場的熱烈好評，Kia Select原廠精選中古車展第二場將於1月25日，早上9點30分至下午17點在Kia高雄民族展示中心盛大登場，現場將匯聚逾25台低里程、低車齡的Kia Select原廠精選中古車，包含多款新能源車型：智慧油電跨界潮旅The Stonic、歐洲智慧油電跑旅The Ceed Sportswagon、新能源旗艦LSUV The Sorento，純電智慧跨界休旅The EV6、純電性能跑旅The EV6 GT、純電智慧旗艦LSUV The Kia EV9，以及深受全台超過萬名車主肯定的進口極致休旅The Sportage等，皆符合車齡五年內、行駛里程不超過十萬公里的Kia Select嚴格篩選標準，並確保每輛車都維持最佳性能。



凡於活動當日完成下訂的車主，不僅可享有於農曆春節前交車的專屬禮遇，更能延續原有新車保固確保中古車買家同樣擁有安心且完整的售後服務體驗。Kia總代理台灣森那美起亞貼心安排，讓消費者在歡慶佳節之際即可輕鬆入手心儀座駕，並享受與新車無差別的保障，充分展現Kia對車主的承諾與用心。同時，活動現場更提供跨品牌的愛車鑑價、收購與專業諮詢服務，協助消費者快速掌握愛車的市場價值，並以透明、公正的流程完成交易。無論是想要升級座駕、汰舊換新，或是單純出售愛車，皆能獲得專業建議與即時服務，讓整體買賣過程更加便利、安心，進一步強化Kia Select「用全心．讓您安心」的精神，讓每一次換購都成為啟發人心的旅程。



Kia Select同步納入「第六年六大系統延長保固」方案，本月入主新車享「萬眾榮耀」禮遇

Kia總代理台灣森那美起亞於2026年正式推出「第六年六大系統延長保固」方案，不僅適用於Kia新車，Kia Select原廠精選中古車同樣享有，凡首次領牌日起5年內且里程數未超過15萬公里之Kia車輛（包含營業車、租賃車、計程車，不含電動車），自2026年1月1日起，只要每年回Kia服務廠進行保養乙次並全程使用原廠機油，並經服務廠確認符合標準後，即可獲得包括引擎本體、引擎燃油系統、引擎進排氣系統、引擎冷卻系統、引擎電系與變速箱等六大系統的第六年延長保固。



同時，為慶賀Kia連續三年在台銷售破萬台，本月入主Kia新車亦享「萬眾榮耀」限時禮遇，入主指定車型享高額0利率，並加贈丙式車體險與專屬配件組等三重好禮，多款車型同步適用最高10萬元貨物稅減徵新政策，最高享總價值逾16萬禮遇。敬邀所有喜愛Kia的朋友們親臨全台展示中心，體驗Kia「Movement that Inspires移動．啟發人心」的品牌精神，與Kia一同邁向精彩的移動新生活。

