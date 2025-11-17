Kia Select精選中古車服務 官網全新會員功能上線

【記者卓羽榛臺北報導】繼首座Kia Select實體展示中心進駐Kia台北旗艦店後，Kia總代理台灣森那美起亞今宣布，Kia Select官方網站全面升級，以「用全心．讓您安心」的理念，打造Kia一站式換購體驗，開啟更完整的擁車旅程。



Kia Select原廠精選中古車官網的流量，自Kia台北旗艦店開幕以來持續攀升，不僅較前期成長近15%，新使用者更接近1萬人次，顯示品牌吸引力與互動熱度不斷升溫。本次官網升級的重點在於全新會員功能正式上線，讓消費者能便利管理愛車估價與興趣車款紀錄，從「上傳照片」開始，即可輕鬆掌握每一步透明的換購流程。同時，Kia Select也導入不限品牌的中古車收購服務，透過AI即時估價快速掌握市場行情，並可於官網預約專人到府勘車與估價，打造最完善的一站式換購體驗。

Kia Select原廠精選中古車透過線上與線下的整合，致力於打造值得信賴的購車體驗，並實踐「Movement that inspires 移動．啟發人心」的品牌精神，誠摯邀請所有好朋友們蒞臨Kia台北旗艦店實體展示中心，或至Kia Select網站感受「用全心．讓您安心」的尊榮購車旅程。



Kia Select原廠精選中古車超過百項檢驗程序，導入不限品牌中古車收購服務

對於正在尋找可信賴中古車商的消費者而言，Kia Select原廠精選中古車是您安心可靠的首選：每一台Kia Select原廠精選中古車自引擎、底盤至內裝細節，皆經過超過百項全方位檢驗與整備程序，嚴格杜絕事故車與泡水車，全程由專業技師把關，確保交付至車主手中的中古車都能擁有如新車般的品質與保障。



為了打造完整的中古車線上購車體驗，Kia Select官方網站同步推出全新會員功能，讓消費者能更便利地管理愛車估價與興趣車款紀錄，並於會員中心即時掌握每個流程狀態，從照片上傳、預約勘車到完成簽約、收車與付款，資訊透明、流程清晰。消費者亦可透過「收藏車輛」、「車款比較」與「願望清單」功能，集中管理所有紀錄，快速篩選理想車款，協助做出更全面的購車決策，讓選購過程更加順暢且便利，實現輕鬆無負擔的一站式體驗。



Kia Select原廠精選中古車不僅提供完善且安心的購車保證，更首度導入不限品牌的中古車收購服務。車主只需於官網點選「愛車出售」功能，填寫欲出售車輛相關資料，即可取得專業評估報告，並可透過AI即時估價快速掌握愛車市場行情，還可預約專人到府勘車，提供精準報價。所有估價服務皆由受過鑑價認證培訓的第三方專業夥伴執行，憑藉數十萬筆交易數據資源，確保服務專業、透明、安全且值得信賴。透過線上與線下的整合，Kia Select持續以「用全心．讓您安心」的理念，為消費者打造尊榮且值得信賴的購車旅程。



「用全心．讓您安心」Kia Select 原廠精選中古車打造一造式換購體驗

Kia Select原廠精選中古車累積銷售至今已近700台。隨著官網功能升級與台北旗艦店展示據點的雙重布局，Kia Select將持續打造安心、便利的一站式購車旅程。Kia總代理台灣森那美起亞誠摯邀請所有消費者透過Kia Select官方網站瀏覽車輛，亦可親臨位於Kia台北旗艦店的首座實體展示據點，享受專屬諮詢與專屬交車空間，親身體驗高品質車況、一流購車服務與完善保固。Kia Select將持續以「用全心．讓您安心」的理念，為消費者提供尊榮且值得信賴的購車旅程，並展現Kia獨有的「Movement that inspires 移動．啟發人心」品牌精神。

