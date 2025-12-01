Kia Skills Cup全國技能競賽 提升售後服務水準

台灣森那美起亞舉辦「Kia Skills Cup全國技能競賽」，全面提升售後服務品質。

▲台灣森那美起亞舉辦「Kia Skills Cup全國技能競賽」，全面提升售後服務品質。

Kia總代理台灣森那美起亞除不斷引進最新世代車款外，更致力於強化全台服務量能與品質，為車主打造安心可靠的擁車體驗。為此，台灣森那美起亞日前在台中舉辦了兩年一度的「Kia Skills Cup全國技能競賽」。這項賽事旨在透過全台技術交流與評鑑，全面提升Kia的售後服務水準。

售後服務部副總經理陳泰霖表示：「Kia Skills Cup全國技能競賽為持續提升全國服務量能的重要一步，以『接待服務』、『維修技術』、『零件管理』等三大領域，全面檢視服務廠的專業實力，透過更加嚴格與困難的比賽規章與多元考核，設計出更貼近實際應用的考試場地與情境，展現對服務品質的高度重視，以此推動全國服務網路的專業升級。同時，這更是展現Kia總代理台灣森那美起亞對服務量能持續升級與深耕台灣的承諾，未來我們將持續完善全台服務網路，為所有Kia車主打造高質感的用車旅程。」