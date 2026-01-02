Kia2025年逆勢成長 以10,624台再創歷史新高紀錄

（記者卓羽榛臺北報導）Kia面對2025年全台車市衰退約10%的大環境挑戰，Kia仍逆勢成長，以近4%的年成長率達成全年度10,624台的銷售佳績！不僅連續3年銷售突破萬台大關，更再創歷史新高紀錄！



其中The Sportage進口極致休旅2025全年銷售突破3,400台，自上市以來更已累計獲得全台近12,000名車主的肯定；The Sorento新能源旗艦LSUV在導入油電動力後，不僅於2025年以近800台創下歷史年度銷售新高紀錄，並以年成長率超過180%的驚人成長，榮登同級進口大型SUV銷售年成長率冠軍！The Carnival全功能豪華休旅，則以近2,000台的銷售佳績，榮登2025年同級進口大型MPV銷售冠軍寶座！此外，Kia商用車卡旺K2500，更以突破2,200台的佳績，創下在台年度銷售新高！



Kia總代理台灣森那美起亞為感謝所有車主的支持，特別推出「六年六大系統延長保固」方案，凡符合資格的車輛皆能獲得含引擎本體、引擎燃油系統、引擎進排氣系統、引擎冷卻系統、引擎電系與變速箱等六大系統的第六年延長保固；同時為了與更多熱愛Kia的朋友們分享連續3年銷售破萬台佳績的榮耀，特別推出「萬眾榮耀」專案，限時入主享高額0利率、丙式車體險、專屬配件組等3重禮遇；同時，Kia總代理台灣森那美起亞除了旗下多款Kia車型適用貨物稅減免最高10萬元禮遇之外，更為The Ceed Sportswagon推出限時禮遇，99.9萬元起即可輕鬆入主同級唯一百萬內歐洲進口油電跑旅！



The Ceed Sportswagon 99.9萬元起即刻入主，同級唯一百萬內歐洲進口油電跑旅

歐洲原裝進口的The Ceed Sportswagon智慧油電跑旅，搭載Smartstream 48V Mild Hybrid 1.5T渦輪增壓汽油引擎，除了可輸出140ps最大馬力，且25.8kg-m扭力峰值在1,500rpm即全數輸出，所搭載的整合式e-system，可回充車輛減速時的動能，並用於加速時的扭力輸出，不僅可減少引擎耗能，更使其整體油耗表現更一舉達到19.1km/L，擁有1級能效的優異水準！

在空間機能方面，The Ceed Sportswagon後行李廂擁有521公升的置物空間，於6：4分離可折式座椅椅背傾倒模式下更可擴充至1,581公升，加上行李廂隔板下方多格儲物的貼心設計，搭配感應式電動尾門，讓裝載物品更加輕鬆。The Ceed Sportswagon並搭載DRIVE WiSE智慧安全輔助系統Level 2，並配備同級之最的BCA盲區防撞主動煞車輔助系統和RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，展現Kia對守護車主行車安全的堅定承諾。為感謝所有消費者的肯定，Kia總代理台灣森那美起亞特別為The Ceed Sportswagon推出限時禮遇，99.9萬起即可輕鬆入主同級唯一百萬內歐洲進口油電跑旅The Ceed Sportswagon！



The Picanto & The Stonic都會雙潮，攜手寫下年成長率近70%佳績

Kia旗下輕奢精品掀背The Picanto自2025年3月上市以來，便以「愛自己．愛生活」的價值廣受年輕世代的喜愛，不僅榮獲英國《Auto Express》「2025年度最佳都會車」，更在不到一年的時間內達成年度銷售突破1,100台的佳績。 此外，智慧油電跨界潮旅The Stonic，以Smartstream 48V Mild Hybrid 1.0T渦輪增壓汽油引擎，搭配7速雙離合器自手排變速箱，可創下20.0 km/L的節能油耗表現，全車系並標配DRIVE WiSE智慧安全輔助系統Level 2和FCA前方主動防撞輔助系統（含行人、騎士、車輛偵測、路口偵測），其中驚豔版與GT-line車型更配備同級最佳的BCA盲區防撞主動煞車輔助系統和RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統。



The Sportage累計銷售突破1.2萬台，The Sorento與The Carnival雙獲同級冠軍殊榮

The Sportage進口極致休旅以「前瞻．創新格局」所打造，自上市以來已累計超過12,000名車主肯定，2025年更創下銷售突破3,400台的佳績；The Sorento新能源旗艦LSUV，在新增導入油電動力車型後，不僅於2025年創下歷史銷售新高，更榮登同級進口大型SUV銷售年成長率冠軍！ The Carnival全功能豪華休旅在追加8人座車型後，更完整地體現其「分享．才是人生最高價值」的核心理念，並連續四屆蟬聯《車訊風雲獎》「最佳進口大型MPV」殊榮，與榮登2025年同級進口大型MPV銷售冠軍寶座！



Kia純電陣容引領永續移動新生活，累計獲近2,400位車主肯定

Kia致力於成為永續移動解決方案的供應者，旗下純電智慧跨界休旅The new EV6以「超越．更卓越」精神，持續引領Kia純電移動典範；純電智慧旗艦LSUV The Kia EV9則體現「膽識．勇創未來」理念，除榮獲《World Car of the Year》「2024年世界年度風雲車」和《Hispanic Motor Press》「2025年最佳電動車」外，更拿下國內《金Car獎》「2025年最佳中大型休旅」殊榮，深受國內外專業機構的好評，Kia純電車系更已累計突破2,400名全台車主肯定，奠定堅實口碑。



「第六年六大系統延長保固」方案，全面守護車主擁車體驗

除了在銷售成績上屢創高峰，Kia總代理台灣森那美起亞更致力於提供超越期待的售後服務體驗。為感謝廣大車主對Kia的支持，Kia總代理台灣森那美起亞特別規劃「第六年六大系統延長保固」方案，凡領牌日起5年內且里程數未超過15萬公里之Kia車輛（包含營業車、租賃車、計程車），並自2026年1月1日起，只要每年回Kia服務廠進行保養乙次並全程使用原廠機油（不溯及既往，但需自2026年1月1日起使用原廠機油並每年回廠乙次保養確保資格），並經服務廠確認車況符合標準後，即可獲得包括引擎本體、引擎燃油系統、引擎進排氣系統、引擎冷卻系統、引擎電系與變速箱等六大系統的第六年延長保固，讓每一位Kia車主都能享有安心的駕馭旅程。



「萬眾榮耀」即刻入主享限時3重禮遇，開啟美好移動新生活

為一同迎接嶄新的2026年，Kia台灣總代理森那美起亞推出本月「萬眾榮耀」限時禮遇，即刻入主The Picanto、The Stonic、The Ceed Sportswagon、The Sportage、The Sorento、The Carnival等指定車型，可享高額0利率、丙式車體險與專屬配件組等3重禮遇。此外，多款車型同步適用最高10萬元貨物稅減徵新政策，並享有Kia乘用車五年不限里程全車原廠保固以及今年正式啟動之「六年六大系統延長保固」專案，入主Kia輕鬆無負擔。

