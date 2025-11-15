KID主持《玩很大》挨轟兇來賓！「受害者」出面了 還原真實內幕

娛樂中心／台北報導

逸祥（右）上KID主持的《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自IG）

《瘋神無雙》上《綜藝玩很大》的節目播出後，引來部分網友留言說「KID哥對他兇」，他連忙發文解釋，「其實還好啦！綜藝節目表演本來也就有『捧哏』和『逗哏』，我的人設又是比較容易被吐槽的，其實這就只是製造效果而已，大家不用緊張！」

逸祥回應網友罵KID對他兇一事。（圖／翻攝自IG）

黃逸祥表示，他最早因團體Circus開始注意到KID，後來兩人在《國光幫幫忙》等節目中多次碰面，「我們都是被摔、被打的角色。」隨著KID近年成為《綜藝玩很大》主持人，地位大幅提升，但黃逸祥大讚KID始終保持初心，更稱對方待人和善。

廣告 廣告

最令逸祥感動的是，之前送結婚喜帖到KID家時，對方把他留下聊天，「那天我們聊了從節目、工作到人生，甚至聊到婚姻。」他說，KID給他的感覺不像前輩，更像是一位真心替他著想的朋友，「我感受到他是那麼的真誠，希望我可以更好，那天離開他家的時候，我感受到滿滿的溫暖。

更多三立新聞網報導

「叫小偉X館嫂」還傳性愛片！館長遭前員工毀滅式爆料 8大惡行曝光

懷孕6個月！37歲愛雅首公開露臉「暴肥破10公斤」 巨大孕肚曝光

陸醫院1天做31人器官移植！「驚悚內幕」曝光網嚇：難怪館長身體不好

客人腹瀉爆食安危機！汪小菲麻六記洛杉磯分店出包 遭衛生局勒令停業

