KID主持《玩很大》挨轟兇來賓！「當事人」出面揭真相

逸祥親自澄清KID在節目上對他兇一事。（圖／翻攝自逸祥IG）





男星逸祥近日到《綜藝玩很大》擔任來賓，豈料，片段播出後，卻引來部分網友質疑主持人之一的KID（林柏昇）對他態度不佳，甚至出現「KID個對他兇」等留言，對此，逸祥也親自發聲澄清。

逸祥在IG曬出與KID的合照表示：「我看到YT有些人留言說KID個對我兇，其實還好啦！綜藝節目表演本來也就有『捧哏』和『逗哏』，我的人設又是比較容易被吐槽的，其實這就只是製造效果而已」，希望觀眾不要過於緊張看待。

談及兩人的交情，逸祥則透露是從KID過去參與的團體Circus而注意到對方，「說起來是我的演藝前輩，10幾年前我們算蠻常在綜藝節目遇到，記得上《國光幫幫忙》的時候，我們都是那種被摔被打的角色。」

逸祥提到，KID後來成為《綜藝玩很大》的主持人，「等級就不一樣了，但不變的是，他依然保持初心，待人和善」，他提及KID過去不僅贊助他自創服飾品牌的衣服，某次到KID經營的火鍋店時，對方也直接聯絡店長招待他，「我在IG上的文章，他也會時不時地按讚留言，都有默默關心我。」

逸祥透露，先前送交婚宴喜帖到KID家時，對方還邀請他到家中聊天，「那天我們聊了從節目、工作到人生，甚至聊到婚姻。」更形容KID就像是一位真心替他著想的朋友，讓他感受到很多溫暖。而KID也在貼文下回應：「 你幹嘛！我已經習慣被罵了，你是不是想我惹。」足見兩人的好交情。



