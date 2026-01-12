KID低調弔唁曹西平！郎祖筠悲痛留言「您自由了」粉絲跨海送行

KID低調現身曹西平靈堂。（圖／冬瓜行旅提供）





藝人曹西平上月29日於家中猝逝，享壽66歲。靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，將開放至25日供親友、粉絲弔唁。今（12）日治喪小組透露，有多位藝人選擇低調前往，「他們不希望驚動媒體拍攝、採訪，進而驚擾到其他正在追思的朋友，因此選擇用不打擾的方式，沒有接受採訪，只是靜靜走進現場，向曹大哥說完心裡話、完成致意後便離開。」

治喪小組透露，包括藝人林柏昇（KID）、陳凱倫，以及郎祖筠等不少藝人，都曾私下前來向四哥道別。他們在現場留下簽名與心意，向這位陪伴無數人成長的前輩，靜靜說一聲再見。其中，郎祖筠特別在留言紙條上寫下：「朝向光的那一邊，您自由了。想您，您不孤獨。」

廣告 廣告

不少粉絲前來曹西平靈堂致意。（圖／冬瓜行旅提供）

不少粉絲前來曹西平靈堂致意。（圖／冬瓜行旅提供）

曹西平的乾兒子 Jeremy（小俊）也收到來自多位演藝圈好友的關心與問候，表示年底工作行程緊湊，會再另行安排時間前來致意，或用自己的方式向四哥道別。對所有人而言，有沒有現身並不是重點，最重要的是那份真誠的心意；每一份關心與祝福，我們都由衷感激。

治喪小組強調，曹西平靈堂從未真正冷清。這幾天陸續有許多深愛四哥的粉絲前來致意，其中不乏專程從海外返台的人士，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣，只為親口向四哥說一聲「謝謝」與「再見」。靈堂內設置的一面「粉絲留言牆」，更在短短幾天內已貼滿來自各地的手寫卡片，有不捨、有思念，也有滿滿的感謝與祝福。

演藝圈許多藝人低調前往曹西平靈堂弔唁。（圖／冬瓜行旅提供）

演藝圈許多藝人低調前往曹西平靈堂弔唁。（圖／冬瓜行旅提供）

有粉絲在卡片寫道：「本來約好要去台中找你……你最後一場我一定要來看你，我想你。」字句中透露，粉絲為了與四哥道別特地改變行程、親自前來。另一張則寫著：「謝謝你帶來那麼多的歡樂，我們會好好生活。」還有「永遠的偶像」「一路走好」「在天堂做個快樂的天使」等話語，靜靜鋪滿整面牆。治喪小組也向美問前來致意的親友與粉絲致謝，「由衷感謝所有不遠千里而來，或用各種方式送上祝福的朋友。大家的心意，已經陪著四哥，把最後這段路走得溫暖而不孤單。」



【更多東森娛樂報導】

●李多慧遭諷「有人類這樣說話？」小龍女琪琪火大怒轟：秀一張臭嘴

●激戰完拒認郭書瑤是女友！渣男搞消失「再做1事」逼哭她：為什麼去跟別人講

●李多慧遭脫口秀演員嘲諷「抽菸罵髒話」 沉默數日發聲

