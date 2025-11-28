KID曝小鬼未公開「限定回憶照」42歲冥誕暖心悼念 粉絲看哭：想你了

娛樂中心／綜合報導

「小鬼」黃鴻升驟逝5年，KID特別貼出多張未公開的趣味照。（圖／翻攝自IG @circuskidd）

「小鬼」黃鴻升驟逝5年，今（11月28日）迎來他42歲冥誕，昔日《玩很大》好友KID（林柏昇）特別在社群平台IG公開悼念，更挑出多張從未曝光的趣味照與影片，紀念與好友在《玩很大》節目中相處點滴。貼文一出，粉絲湧入留言，場面既溫暖又感傷。

KID在IG 寫下：「生日快樂！現在時間 11/28 AM11:28，會永遠記得啦～～照片影片每年限定，以前為了保護帥溝，我都會在現場說這不能 po、那個不能 po，但隨著時間現在我覺得挺可愛的，然後發現我手機超多這種可愛不傷大雅的可愛東西！哈哈哈！想你啦！」字字句句藏著深厚情誼。

黃鴻升被公雞群雕塑裝飾給包圍。（圖／翻攝自IG @circuskidd）

KID 同時曝光多張回憶照。第一張照片中，KID 穿著亮黃隊T 恤，對著鏡頭張大嘴、瞪大眼，做出誇張搞怪表情，兩手比出「YA」動作，表情調皮又充滿活力。坐在一旁的黃鴻升則穿著黑隊制服，撅著嘴、睜大眼模仿相同pose，兩人彷彿在互相比誰更搞怪，畫面滿溢兄弟般的默契與玩鬧氣氛。

另一張照片則拍攝於主題場景中，小鬼坐在巨型公雞群的包圍中，他穿著灰色連帽外套與黑色破洞長褲，整個人跌坐在地上，抬頭望著周圍鮮豔亮黃色的雞雕像，露出半驚訝、半無奈的表情。畫面趣味性十足，彷彿被「黃隊雞群審判」，令粉絲忍不住笑出聲。

KID與小鬼農場草地上看著兩隻烏龜交配。（圖／翻攝自IG @circuskidd）

KID 也上傳一段過往影片，農場草地上看著兩隻烏龜交配，在小鬼後方雙手托著下巴、表情淡定又帶點「吃瓜」心態，KID則在一旁拿著相機捕捉畫面，場面荒謬而可愛。

貼文公開後，許多粉絲湧入IG留言區，紛紛寫下：「想你鬼哥」、「看到小鬼笑得這麼開心，我也忍不住鼻酸」、「鬼哥生日快樂」、「朋友能做到這樣真的很不容易」也有網友提到：「生日快樂 第三個影片好好笑」、「這些畫面太治癒了，小鬼真的好可愛」。

