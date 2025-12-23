KID替老婆慶生被暗示生三寶？笑喊「懷疑娶到廉價勞工」

KID和妻子Rita。（圖／經紀人提供）

男星KID（林柏昇）2022年和妻子Rita結婚，婚後育有一對子女，家庭生活幸福卻忙碌。他23日在臉書發文為老婆慶生，罕見以長文吐露婚後心聲，感性又帶點幽默的文字，讓不少網友直呼又被閃到，也看見他對另一半滿滿的感激與珍惜。

KID在文中提到，近期夫妻倆的生活分工相當明確，呈現「男主外、女主內」的狀態，連作息時間都不一致，但彼此都清楚對方正在為這個家全力付出。他坦言，雖然生活忙碌又疲憊，卻能感受到一種踏實的幸福感，「看得出來彼此都在為這個家無限輸出，雖然累，但真的無比幸福」。

談到老婆的付出，KID直言再多文字都難以形容對方的辛苦，從對孩子無微不至的照顧、對長輩的細心關懷，到一肩扛起家中大小事，幾乎成了家裡的「戶長」。他甚至半開玩笑表示，「我都一度懷疑我到底是不是在娶一輩子的廉價勞工」，但語氣中滿是心疼與感謝，也強調老婆一路以來給了他滿滿的支持，讓他完全沒有擔心過任何事情。

至於今年的生日慶祝，KID坦言過得有些平淡，當他拿著生日蛋糕時，心中其實湧現不少感謝與肉麻的話，卻擔心場面過於煽情，最後還是選擇默默吞下。本來打算一起看電影慶祝，但因隔天一早還要工作，最終先去休息，「在去睡覺前，還是有說了幾句愛你生日快樂抱抱親親，因為愛真的要及時，我是真的溢出來了」。

另外KID也提到老婆生日當晚預約了高級餐廳「私犇」，讓他忍不住腦補各種可能性，「請問我該注意什麼嗎？我讓老婆想逃？還是可以解釋成，生牛三寶...哇哇哇哇哇哇～哇哇哇哇～～暗示？OMG OMG OMG」。

