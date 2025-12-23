KID為Rita慶生真情告白 生日大餐引發一場「三寶」聯想劇場

KID送上生日蛋糕為Rita慶生，感性告白讓網友直呼感動。（圖／翻攝自臉書，林柏昇 KID）

藝人KID（林柏昇）2022年與圈外女友Rita結婚，婚後育有一對子女，一家四口生活幸福。12月23日適逢Rita生日，KID在社群平台分享影片與長文，感性向老婆告白，感謝她一路走來為家庭所付出的心力，也不忘幽默吐槽自己「一度懷疑是不是娶了一輩子的廉價勞工」。

KID坦言，隨著家庭責任日增，他與Rita近來的生活分工明確，呈現「男主外、女主內」的狀態，作息也常常錯開。不過，即使彼此都忙得不可開交，KID仍深感幸福。他表示：「雖然累，但真的無比幸福，從她對孩子的無微不至、照顧長輩的細心，到扛起整個家的責任，這些都不是幾句話說得清的。」

廣告 廣告

談到當天的慶生活動，KID透露今年過得相對平淡，但當他拿著生日蛋糕走向老婆時，內心湧現大量感謝與愛意，「但怕太煽情，我還是努力吞下去」。吃完蛋糕後，本來想共度電影時光，無奈隔日清晨要早起工作，他只好提早入睡。不過在入睡前，他仍不忘給Rita擁抱與親吻，說出「我愛你、生日快樂」，並強調：「愛真的要及時，我是真的溢出來了。」

更讓KID哭笑不得的是，Rita當晚預約了高級燒肉餐廳「私犇」當作生日大餐，讓他腦中浮現各種聯想，開玩笑問：「我該注意什麼嗎？她想逃？還是這是暗示我要『生牛三寶』？」

面對丈夫的感性與幽默，Rita也在社群上回應：「我們真的都是用生命在照顧這個家，也好感謝上帝賜給我們兩個天使寶寶。雖然會懷念過去兩人世界的自由，但我一定會把這份期待留在下半輩子，陪你到老。」

這對夫妻的互動不僅展現家庭日常，也讓粉絲直呼感動，網友紛紛留言祝福：「好老公好老婆的典範」「幸福的模樣太動人了」「你真的娶到寶」。

Rita預訂『私犇』餐廳慶生，KID幽默聯想成「生三寶」暗示，引發討論。（圖／翻攝自臉書，林柏昇 KID）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文墜樓亡純屬意外！警方曝他已計畫第3、4波攻擊

獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭

王ADEN校唱臭臉後拍片挨轟公審學生 台北跨年演出被取消！本人緊急發聲