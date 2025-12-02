中央社

Kimberley陳芳語為台灣客家獻聲 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

歌手Kimberley陳芳語（圖）擔任全球客家流行音樂大賽代言人，為台灣客家獻聲，挑戰首支客語創作單曲「擁抱自己Hold on till the end」。（新視紀整合行銷提供）

中央社記者洪素津傳真 114年12月2日

Kimberley陳芳語為台灣客家獻聲 歌手Kimberley陳芳語（圖）擔任全球客家流行音樂大 賽代言人，為台灣客家獻聲，挑戰首支客語創作單曲 「擁抱自己Hold on till the end」。 （新視紀整合行銷提供） 中央社記者洪素津傳真 114年12月2日
Kimberley陳芳語為台灣客家獻聲 歌手Kimberley陳芳語（圖）擔任全球客家流行音樂大 賽代言人，為台灣客家獻聲，挑戰首支客語創作單曲 「擁抱自己Hold on till the end」。 （新視紀整合行銷提供） 中央社記者洪素津傳真 114年12月2日

其他人也在看

濱崎步演唱會取消無觀眾照唱　陸媒駁「假的」：彩排過程

濱崎步演唱會取消無觀眾照唱　陸媒駁「假的」：彩排過程

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。

中時新聞網 ・ 5 小時前108
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變

布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變

布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變

造咖 ・ 21 小時前發起對話
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。

民視 ・ 1 天前65
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...

styletc ・ 3 天前7
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處　感嘆：讓人不得不相信愛情呀

李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處　感嘆：讓人不得不相信愛情呀

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前3
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」　消失4年後發聲更新還債進度

小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」　消失4年後發聲更新還債進度

羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。

鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前27
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子

鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子

香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。

鏡報 ・ 1 天前19
杜拜富婆竟是愛莉莎莎！為了她「機票住宿全包」內幕震撼網

杜拜富婆竟是愛莉莎莎！為了她「機票住宿全包」內幕震撼網

娛樂中心／周希雯報導YTR愛莉莎莎憑藉多元主題影片狂吸百萬人訂閱，近年頻繁飛出國，同時不斷擴大事業版圖，先是考取房仲證照，又在泰國、杜拜等地投資房地產，展現驚人吸金力。如今愛莉莎莎定居杜拜，曾與她是室友的YouTuber「小宅實驗」Penny也無預警現身杜拜，引發雙方粉絲好奇；Penny乾脆公開答案，「我有超級大乾爹贊助我」，竟然就是愛莉莎莎，大手筆震撼一票人，「好羨慕哦！」

民視 ・ 2 小時前8
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面

甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面

許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前4
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴　腫一圈近況曝

爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴　腫一圈近況曝

38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前9
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落

中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前6
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了　本人首發聲回應

成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了　本人首發聲回應

女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」　釣出本尊回應了

才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」　釣出本尊回應了

許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前28
陳佩琪曝柯文哲最新照片　放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天

陳佩琪曝柯文哲最新照片　放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天

陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前53
Netflix年末壓軸新劇《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結

Netflix年末壓軸新劇《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結

年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前1
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝　見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝　見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前47
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！

Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！

【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前5
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她

周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她

周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她

EBC東森娛樂 ・ 1 天前5
袁惟仁再度送醫急診　疑似發燒排尿異常引發感染　台東馬偕回應病況

袁惟仁再度送醫急診　疑似發燒排尿異常引發感染　台東馬偕回應病況

根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...

CTWANT ・ 2 天前22
白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使

白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使

富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前10