KIMIKO大方認「不是照料型伴侶」！不幫做飯不查勤，1特點更吸引老公：相處真的輕鬆

藝人KIMIKO在2020年與擔任大學教授的王家玄結婚，婚後感情穩定，至今仍相當恩愛。她1日在社群平台發文分享，其實自己並不是「無微不至照料」型的伴侶，在遇到現在的丈夫之前，她交友時也都會誠實告知「事業優先」，就是希望能遇到獨立的對象，各自都能輕鬆相處。

KIMIKO坦言，35歲之後凡是認識新對象，都會打開天窗說亮話：「如果你需要的是生活起居都被照料的『媽媽型』伴侶，我可能不適合你。」她認為最適合自己的相處方式，就是「兩個人開心過日子、互相支持、並肩作戰的隊友關係」，而她最擅長的就是當一個快樂、獨立的伴侶。

廣告 廣告

結婚之後，KIMIKO也確實做到自己所說，平時不太管伴侶的大小事，例如老公在聊天時提到太忙了還沒吃飯，她只會溫柔安撫，但不會幫忙準備餐點，「因為我讀到的是『他想被共感』，而不是『他要我處理』。他是大人了，會自己想辦法吃到飯。」

KIMIKO不查勤、個性獨立，讓老公擁有自由感。（圖片來源：臉書 KIMIKO）

KIMIKO透露：「王先生說，剛開始認識我就覺得我超妙。隨便聊天我也不會追著打聽細節、從不會查勤，他說那種自由感真的很輕鬆。」後來想想，她只是覺得己所不欲勿施於人，不希望老公對自己做的事情，她就會先做到，成就她眼中理想的相處方式：不接管對方的生活，但可以適時地接住對方的情緒。

KIMIKO過去也曾分享婚姻穩定訣竅，其實夫妻不可能永遠都合得來，但她會儘量用感謝取代批評，「我不認為他做這些事是理所當然的，也不會用自己的標準去要求他達到某種完美。」如果對彼此的做法有意見，他們會採用「先行動，再討論，最後不指責」的行事順序，凡事都理性溝通，自然就能降低衝突頻率。

延伸閱讀

劉嘉玲「再選一次也不生小孩」！葉童、劉曉慶都堅持不育 老年獨立觀點掀熱議

感情如何長久？先從「酒肉情侶」開始做起：確認這幾件事合拍，才能走得更遠