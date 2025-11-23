KIMIKO天兵上身 網購領貨搞烏龍超爆笑
〔記者林南谷／台北報導〕有「舞蹈界性感女神」封號的舞蹈名師「KIMIKO」林睿君身材火辣，2020年和大學教授王家玄結婚，2人走過5年婚姻至今恩愛甜蜜，今(23)日上午她不藏私分享個人烏龍爆笑事。
KK透露昨跟老公說：「今天陪我到現場取貨吧，好像比宅配快。」2人似要去領網購，到了現場，排隊動線分成兩邊，一邊寫著「已付款」，另一邊是「尚未付款」，KK形容現場人潮蜿蜒成龍，她去詢問後還得意跟老公說：「看吧，先付款的隊伍比較短，我超聰明，效率派就是我本人。」
排隊時，KK一邊滑手機、一邊嘀咕：「好奇怪，信裡說會寄取貨編號，可是我收到的信件沒有列上取貨時間，是不是系統出問題？」當場2人互看一眼，想說既來之，則安之，反正已經付款，也確認有貨應該沒問題。
快輪到KK領貨時，她拿出手機，再仔細檢查一次信箱，下一秒竟愣住，原來取件日期，是「一個禮拜後的今天」，2人對看3秒，然後一起笑到不行，KK這才哀怨自嘲：「那種怎麼會這樣天兵的行為，居然發生在我自己身上。」
於是2人二話不說轉身下樓：「既然拿不到貨，那就先拿到美食街的位置吧！」接著點了喜歡的餐，邊吃邊笑自己，她說：「其實這種烏龍，我們2個都輪流發生過；也因為如此，我們的解決方式很一致，當下盡情輪流取笑對方的失常，然後給彼此一個台階和一頓好吃的，當下解決、當下開心。」
KIMIKO最後表示：「人生有時就是這樣，排錯隊，卻約到會；拿不到東西，下週同一時間，再一起排一次對的隊吧！」
