KIMIKO悲痛曹西平猝逝！初次見面就被暖心 短短3句話記在心中一輩子

記者鄭尹翔／台北報導

KIMIKO悲痛回憶和曹西平相處的過往。（圖／翻攝自KIMIKO IG）

資深藝人曹西平昨（29）日晚間驚傳驟逝，享壽66歲，消息震撼演藝圈。舞蹈名師「KIMIKO」稍早在臉書發文悼念，曬出與曹西平的同框合照，忍住悲傷向他道別，寫下「一路好走，我們會記得你，記得那個永遠坦率、永遠帥氣的你」，字句充滿不捨。

KIMIKO悲痛回憶和曹西平相處的過往。（圖／翻攝自KIMIKO IG）

曹西平猝逝。（圖／翻攝自曹西平臉書）

KIMIKO在貼文一開頭便向曹西平道別，表示自己最懷念他爽朗的笑聲，以及他那「超級老派」卻始終堅持的生活態度。她回憶第一次見面時，曹西平就直率對她說：「你很有禮貌，我喜歡你。」隨後還半開玩笑叮嚀一句「我們不要變醜八怪」，這句話至今仍深深留在她心中。

廣告 廣告

她也提到，曹西平其實不愛夜生活，卻曾為了替她慶生，特地現身生日聚會，讓她相當驚喜。每逢過年，她送上禮物時，曹西平總是直接回應：「不要浪費錢，我吃不完。」這種不拐彎抹角的貼心，正是他最真實的樣子。

KIMIKO感性形容，曹西平就是這樣一個坦率、懂生活又愛漂亮的人。她在文末寫道，相信曹西平如今已經到了天堂，會繼續做那個直來直往、對生活充滿品味的「曹大哥」，也謝謝他曾經帶來的溫暖與陪伴。

更多三立新聞網報導

曹西平猝逝乾兒子通報警消！忍痛放棄急救 曾被指定遺產唯一繼承人

龍千玉曝曹西平生前遺願！無緣嫂嫂情同親兄妹 感嘆人生如浮雲

曹西平同住乾兒子！才喊我回來了驚見倒臥在地 天人永隔悲痛欲絕

曹西平孝順苦守母親遺願20年！遺憾沒道別多次悲痛發文 巨大打擊難承受

