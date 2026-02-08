KIMIKO拒讓自己停在這3字 生來絕不認輸

〔記者林南谷／台北報導〕有「舞蹈界性感女神」封號的「KIMIKO」林睿君身材火辣，更是人人稱羨創業家，但她表示：「創業家不是天生什麼都能幹，但也沒什麼事做不到。」坦言自己不是天生什麼都會，也不是每件事一開始就能做得很好，但什麼都可以學、可以試，也可以再來一次。

KK說，她不一定一出場就最亮眼，可是很清楚絕對不會把自己停在「做不到」這3個字上，那些別人說「算了啦、太難了」的事，通常就是她會默默咬牙去做，然後回頭再用成果說話的地方，強調個人不是幸運，只是比較不肯放過自己。

廣告 廣告

KK強調，如果你也是那種曾被看扁、卻又不想乖乖待在原地的女生，「那我們一樣，沒有生來就完美，但絕對生來不認輸。」

KIMIKO在2020年與大學教授王家玄結婚，2人走過5年婚姻，在網路各自擁有一票死忠粉絲，每每發文，KIMIKO都引起大批網友追捧，現在連王家玄的一舉一動也受關注。

【看原文連結】

更多自由時報報導

林義雄長女遭砍6刀重傷！林奐均血案生還「勇奪金曲獎」 陶晶瑩哽咽致敬片段曝光

籲抵制《世紀血案》！陳水扁曝驚悚往事：對付當事人再弄律師

賈永婕「直球對決」！喊話林宅血案「當年當權者別再掩蓋真相」

以為林宅血案發生在228 賈永婕：現在才知發生在我成長的年代

