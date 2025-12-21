Kimiko搭地鐵目睹醉漢揮刀！「千萬別對到眼」提3保命步驟

知名舞蹈老師Kimiko。(圖／張祐銘攝)

台北市捷運及中山商圈日前發生隨機攻擊事件，造成4死11傷慘劇，由於嫌犯事後墜樓身亡，讓網路上瘋傳各種陰謀論，真假仍有待釐清，知名舞蹈老師Kimiko回憶起20多年前在紐約地鐵遇到酒醉男子持刀揮舞的驚魂記，讓她至今回想起來仍心有餘悸。

Kimiko回想起二十多年前在紐約的恐怖經歷，她表示當時搭乘地鐵末班車，車廂僅有幾位乘客，到某站一名醉醺醺的男子上車後，當下意識到不對勁，便默默移動身體與對方保持距離，以防遭遇危險能找到逃生機會，突然間，該名醉漢怒吼一聲後，便掏出小刀在車廂內亂揮舞，當時她只能不斷提醒自己：「這種時候，動作越大，越容易成為攻擊目標，重點是絕對不能跟他對到眼」。

好在關鍵時刻車廂劇烈搖晃，讓一名美籍男子逮到機會將滋事男子絆倒，這時小刀剛好滑到腳下，Kimiko便順勢將刀子踢到對面座位下方，避免對方再次拿到武器，好在警方不久後便上車將兇嫌制伏，不過這份恐懼在心中遲遲未消失，甚至只要閉上眼睛，醉漢揮舞小刀的畫面就會浮現在腦海中，也開始反覆思考如果警方沒有及時出現，後果究竟會如何？不過唯一能確定的就是在危險面前，冷靜是生存的唯一關鍵。

Kimiko表示經歷這場驚魂記後，搭車就會挑選人最多的車廂，並且隨身攜帶保溫瓶，以便在危急時刻當成防衛工具，並且牢記拉開距離是最好的自保方式，對於網路上批評當天路過民眾警覺心不足，她強調警覺性是需要靠後天訓練的反應能力，發生突發事件時，大腦一片空白，無法做出及時反應，完全是正常的生理現象，提醒所有人都不該用「上帝視角」責怪當時在場面臨恐懼的民眾，最後則是給出3大保命法則：保持距離與避免眼神接觸、縮小自己(身體)與利用身旁的硬物、情緒釋放與求助。

