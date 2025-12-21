KIMIKO紐約地鐵深夜驚魂 醉漢掏小刀揮舞

〔記者林南谷／台北報導〕台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案，震驚各界，舞蹈名師「KIMIKO」林睿君想起發生在20多年前深夜地鐵的驚魂真實故事，當時她在美國紐約上課，這場恐怖經歷至今仍讓她心有餘悸。

KK回憶當晚是紐約地鐵七號線末班車，冬天的深夜，車廂裡只有幾個人：她、2位非裔女性，以及一位看似美籍男子，「當時的我們沒有手機，乘客不是拿著書本閱讀就是閉目養神，一切看似平靜，直到一個醉醺醺的男子在一個空曠的小站上車。」

從小因為演出需要，KK透露經常獨自飛往世界各地，培養高度警覺心，「當那個醉漢上車時，我立刻感到不對勁，於是我開始不動聲色地移動身體，慢慢靠近車門，試圖拉開距離，這是我多年來被環境訓練的本能反應：在危險面前，保持冷靜，尋找任何逃生機會。」

就在KK慢慢移動的瞬間，醉漢突然怒吼一聲，掏出一把小刀，在車廂內瘋狂揮舞並大喊大叫，「那一刻，車廂安靜到不行，可以感覺到所有人都緊繃到極點，紐約客被環境所後天訓練的反應讓我們知道，這種時候，動作越大，越容易成為攻擊目標，重點是絕對不能跟他對到眼。」

KK說，那時她已經靠近車廂之間的小門，但不能確定是否能順利拉開，於是默默將大背包擋在身前，盡可能縮小身體，用餘光觀察醉漢的動向，「這時，車身突然劇烈晃動了一下，美籍男子趁機站起來，對醉漢大吼一聲，成功讓他愣住了並絆倒在地」，讓她學到在這種危急狀況時，「音量壓制」也可以成為一種防身機制。

當醉漢跌倒後，手上的小刀滑到KK腳邊，她迅速用腳將刀踢到對面車廂下方，避免他再次拿到武器，之後車子終於停在一個大站，她很幸運，剛好2位高大的警察走上車，這時所有的人開始反應，警察也立刻迅速制服這個醉漢。

KIMIKO想起那時她顫抖著告訴警察刀子的位置後，立刻衝向人最多的車廂，「那一刻，我全身發冷，滿身大汗，心跳聲震耳欲聾。」此事也讓她深刻體會到，在危險面前，冷靜是生存的唯一關鍵。

