KIMIKO被問眼睛小 超會拉低賽神回應

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號，昨(15)日難得在臉書自誇很會拉低賽。

KK透露昨午走在路上，被一位女生攔下，對方問她：「你是KIMIKO老師嗎？我想請教你一個問題？」KK爽快回：「好啊！」女生接著問KK：「請問眼睛這麼小，為什麼還能畫出漂亮的眼線？」

沒想到KK不急不徐說：「欸～首先眼睛要夠小。」最後自嘲：「我是不是偏幽默？我會不會太會拉低賽？」爆笑的是，她還曬出大眼美照。

發文後，KIMIKO又在底下補充澄清：「我沒有帶放大片喔，眼珠本來就很大顆(也有可能是眼睛夠小顯得眼睛很大顆⋯⋯到底同一個梗要玩幾次？」

