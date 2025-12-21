KIMIKO車廂目睹他持刀揮舞「保命關鍵曝光」 留陰影：無法入睡

娛樂中心／蔡佩伶報導

KIMIKO回憶20年前地鐵驚魂。（圖／翻攝自臉書）

台北市捷運台北車站及中山商圈19日發生嚴重隨機攻擊事件，27歲男子張文先是丟擲煙霧彈，隨後拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，此事引發社會高度關注，其中知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）也憶起20多年前在紐約地鐵遇到酒醉男子持刀揮舞的恐怖經歷，希望能給大眾一些實用的自保建議。

KIMIKO坦言看見這名酒醉男子搭上地鐵末班車時便預感不對勁，所以KIMIKO開始慢慢挪動身軀朝車門邁進，結果這名醉漢突掏出小刀揮舞，KIMIKO形容當下所有乘客都神經緊繃到極點，不過眾人都深知這時如果動作越大，「越容易成為攻擊目標」，當時她只能透過餘光觀察醉漢的動向。

所幸，其中一名乘客趁車廂晃動時朝醉漢大吼，促使對方因為驚嚇而絆倒，KIMIKO則順勢將醉漢滑落的小刀踢走，後續該名醉漢也由警方制伏，雖然KIMIKO沒有受到傷害，不過這件事在她心中留下陰影，透露整整數月時間，只要閉眼就會想起醉漢持刀揮舞的畫面，讓她無法安穩入睡，KIMIKO直到開始寫日記後，才學會釋放內心壓力，而她也希望藉由自己的親身經驗，讓大家面對類似情況時，能夠保持冷靜。

KIMIKO回憶20年前地鐵驚魂。（圖／翻攝自臉書）

