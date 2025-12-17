看長篇小說看到一半，突然忘記這個配角是誰？或是想不起來前幾章發生的關鍵伏筆？亞馬遜顯然想用AI來解決這個痛點。

Kindle導入AI助手「Ask this Book」，忘記劇情直接問還防暴雷、作者與出版商「無法拒絕」

亞馬遜正式在美國地區的Kindle iOS App，推出了名為「Ask this Book」的AI閱讀助手功能。這項功能最早在9月的硬體發表會上亮相，主打能根據書籍內容回答讀者問題，並且具備獨特的「防暴雷」 (Spoiler-free)機制。

不過，這項便利功能的背後，卻隱藏著讓出版界跳腳的霸王條款——作者無法選擇退出。

嚴守「閱讀進度」，絕不劇透

根據亞馬遜的說明，「Ask this Book」目前已支援數千本英文暢銷書。其運作邏輯相當聰明：AI僅會根據讀者「目前的閱讀位置」來提供資訊。

使用者只要選取書中的一段文字，就能詢問AI關於劇情、角色或細節的問題。AI會提供即時、符合上下文且「不劇透」的答案。這意味著，如果你才看到第三章，AI絕對不會告訴你主角在第十章會「領便當」，解決過去讀者上網搜尋角色名字卻不小心被維基百科暴雷的困擾。

作者無權說不？亞馬遜：為了體驗一致性

雖然這對金魚腦讀者來說是神功能，但對創作者而言可能就不是這麼一回事。

針對出版業媒體《Publishers Lunch》的詢問，亞馬遜發言人證實了一項強硬政策：「為了確保一致的閱讀體驗，該功能將預設開啟，並且作者或出版商沒有選項可以將其作品排除」。

在目前AI公司 (如Perplexity)頻頻因版權問題遭《紐約時報》等媒體提告的敏感時刻，亞馬遜這種強制將書籍內容餵給AI做問答的作法，無疑是在版權爭議的火藥庫上點火。

明年推廣至Android與實體裝置，還有「前情提要」

除了「Ask this Book」，亞馬遜也同步推出了類似電視劇「前情提要」的功能，讓讀者在閱讀系列作續集時，能快速複習上一集的重點。不過，鑒於亞馬遜先前推出的AI影片摘要因品質問題被撤回，文字版的摘要準確度仍有待觀察。

目前「Ask this Book」僅先在iOS版App上線，亞馬遜計畫在2026年 將其推廣至Kindle電子書閱讀器實體裝置及Android版本。

分析觀點：便利與權利的拉鋸戰

筆者認為，對於閱讀《沙丘》或《冰與火之歌》這類架構龐大、角色繁雜的作品來說，「Ask this Book」絕對是殺手級應用。它讓電子書的閱讀體驗真正超越紙本書，提供了數位化才有的附加價值。

然而，亞馬遜此次採取的「強制上車」策略相當冒險。對比前兩天亞馬遜才宣布將數位版權管理 (DRM) 決定權交還給出版商，這次在AI應用上卻又展現了強勢的平台主導權，這顯示出在AI訓練與應用上，科技巨頭仍傾向於「先做了再說」，至於作者的意願與版權疑慮，似乎被排在了使用者體驗與平台競爭力之後。

這場關於AI閱讀助手的法律攻防戰，恐怕才正要開始。

