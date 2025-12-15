King of 電動車！鴻海智庫指路！教你把電池變成「現金流」

財經中心／師瑞德報導

King of電動車！鴻海MIH智庫隱藏類股致富密碼！ 《MIH期刊》第三期重磅出擊，揭示電池已成「能源資產」，不再是耗材。期刊搶先曝光歐盟數位護照、固態電池最新佈局、以及V2G賺錢模式。MIH分析台灣優勢，助台廠輸出合規方案，躍升亞太電池樞紐，掌握「資料、治理、協作」三大關鍵，找到電動車產業的黃金契機。（圖／鴻海提供）

由鴻海科技集團發起的「MIH開放電動車聯盟」，其編製的《MIH期刊》第三期現已正式上線。這份期刊絕非僅是技術彙編，而是以極高含金量聚焦於 「電池經濟與能源協作」，為全球電動車產業提供了一份不可或缺的產業前瞻知識地圖。期刊透過系統性的研究與實務驗證，深入剖析了電池產業從「能源載體」走向「能源資產」的結構性轉變，明確指引企業如何在變局中搶佔先機。

國際法規壓力：數位護照成供應鏈「生死門檻」

廣告 廣告

本期智庫成果率先曝光了當前產業所面臨的最新且最嚴峻的挑戰：國際法規壓力。隨著歐盟《Regulation (EU) 2023/1542》（電池規章）強制實施，要求所有電池必須具備碳足跡揭露、再生材料比例與最核心的數位電池護照。期刊指出，這代表著數據的可追溯與可驗證能力已成為全球供應鏈的「新語法」，未掌握數據治理的廠商，將面臨被國際市場淘汰的生死門檻。

壽命治理新紀元：BMS升級BHM的價值爆發



在技術演進方面，MIH期刊詳盡解釋了電池價值重塑的關鍵。隨著高壓快充、換電與 V2X（車輛對萬物）應用的大規模普及，電池壽命已不再是單純的產品規格，而是直接關乎企業的營運成本、保固支出與二次生命價值。這促使傳統的電池管理系統（BMS）必須迎來結構性升級，正式邁向以壽命治理為中心的 BHM（電池健康管理）階段，而這也成為下一代電動車技術競爭的焦點與高價值領域。

能源協作：車輛變身可調度的系統節點

MIH智庫的報告更提出宏觀洞察，指出電動車已不再是單純的移動載具，而是具備價值的**能源系統新節點。透過 V2X 實證的加速，電動車將深度融入能源生態，從家庭端的 V2H、企業端的 V2B，到參與電網調度的 V2G，成功實現能源流動的雙向互動與可調度性。這種轉變不僅是技術突破，更是創造額外收益和提升能源韌性的重要趨勢。

獨家情報：固態電池前沿與台灣樞紐契機

在技術情報方面，期刊不僅系統性分析了固態電池、鈉離子技術及 800V 高壓快充的系統工程挑戰，更透過專訪「輝能科技」與「格斯科技」，直接提供第一手的固態電池產業前沿情報。期刊中特別強調，在國際法規趨嚴的背景下，台灣憑藉在 BMS、測試驗證及碳資料管理上的國際級優勢，有條件躍升為亞太電池合規樞紐，能夠輸出新法規因應方案與資料治理架構，為台灣廠商切入全球供應鏈提供下一波產業出口的新契機。

MIH聯盟集結了全球超過2,800家會員的跨域資訊精華，這份期刊旨在協助研發團隊、工程師、技術控與電動車產業人士，系統化地掌握未來十年最關鍵的軸線：如何以資料、壽命治理與能源協作，重塑下一代電動車技術競爭力。

《MIH期刊》第三期現已開放下載，是你獲取產業前沿知識、擬定策略的必讀參考。

立即下載｜MIH官網：https://www.mih-ev.org/tw/news/2627

King of電動車！鴻海MIH智庫隱藏類股致富密碼！ 《MIH期刊》第三期重磅出擊，揭示電池已成「能源資產」，不再是耗材。期刊搶先曝光歐盟數位護照、固態電池最新佈局、以及V2G賺錢模式。MIH分析台灣優勢，助台廠輸出合規方案，躍升亞太電池樞紐，掌握「資料、治理、協作」三大關鍵，找到電動車產業的黃金契機。（圖／鴻海提供）

King of電動車！鴻海MIH智庫隱藏類股致富密碼！ 《MIH期刊》第三期重磅出擊，揭示電池已成「能源資產」，不再是耗材。期刊搶先曝光歐盟數位護照、固態電池最新佈局、以及V2G賺錢模式。MIH分析台灣優勢，助台廠輸出合規方案，躍升亞太電池樞紐，掌握「資料、治理、協作」三大關鍵，找到電動車產業的黃金契機。（圖／記者師瑞德攝影）

King of電動車！鴻海MIH智庫隱藏類股致富密碼！ 《MIH期刊》第三期重磅出擊，揭示電池已成「能源資產」，不再是耗材。期刊搶先曝光歐盟數位護照、固態電池最新佈局、以及V2G賺錢模式。MIH分析台灣優勢，助台廠輸出合規方案，躍升亞太電池樞紐，掌握「資料、治理、協作」三大關鍵，找到電動車產業的黃金契機。（圖／鴻海提供）

更多三立新聞網報導

年底作帳行情啟動！經理人點名「這族群」2026繼續噴 散戶別被甩下車

新聞幕後／台股百兆巨獸僅靠5千億護盤？揭開國安基金「擴編一兆」秘辛

這才是傳家寶！台灣銀行一口氣推4款珍藏幣 故宮國寶、水晶全入列

漲勢擴散了！別再單押美股七雄 AI周邊「打工仔」也能出頭天

