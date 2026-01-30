King&Prince首合體來台！400台粉搶看永瀬廉髙橋海人

King & Prince永瀬廉、髙橋海人從出關後就不停揮手，親和力十足。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體「King & Prince」應台視《超級巨星紅白藝能大賞》邀請，將在明天(31日)登上小巨蛋進行錄製。儘管班機昨天深夜才公布，仍有大約400名粉絲到現場接機，且松山機場5點一開就有粉絲湧入，永瀬廉、髙橋海人一出現立刻掀起歡呼聲。

King & Prince髙橋海人、永瀬廉。(記者王文麟攝)

King & Prince髙橋海人、永瀬廉露出招牌燦笑，實在太卡哇伊了。(記者王文麟攝)

永瀬廉、髙橋海人今天(30日)搭乘NH851班機抵達松山機場，兩人看起來心情很好，一出關就不停與粉絲揮揮手，永瀬廉身穿咖色厚外套以及黑色鴨舌帽，髙橋海人則是灰色毛帽，以及水藍色外套，看起來十分保暖。兩人站到拍攝定位，聽到後面粉絲的吶喊「卡哇依」，永瀬廉還轉過頭來微笑，讓粉絲直呼「我沒了」。

King & Prince永瀬廉、髙橋海人看來是搞錯台灣天氣，可能穿太厚了。(記者王文麟攝)

King & Prince髙橋海人、永瀬廉往上比出愛心，突然覺得有點謎。(記者王文麟攝)

粉絲尖叫聲不斷，兩人也不停向粉絲揮手，幾乎沒有放下手，步出松山機場之後，人潮依舊擁擠。不過兩人上車後，門疑似突然打開，髙橋海人再度露出招牌微笑，讓現場再度陷入瘋狂。

