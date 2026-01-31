King&Prince髙橋海人首來台！永瀨廉喊拍「夜市人生」要台粉：到晚上也別回去

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣男團King & Prince首度在台合體，將在今天(31日)前往台北小巨蛋錄製台視《超級巨星紅白藝能大賞》，永瀬廉、髙橋海人上午出席記者會，搭配新專輯走電影風，永瀬廉被問到如果有機會自導自演，那麼想要以台灣夜市為主題，拍攝關於人性的作品。

King&Prince永瀬廉、髙橋海人首度在台合體，出席台視紅白記者會，本人很帥。(記者王文麟攝)

King & Prince去年以在日本預錄的方式參加台視紅白，今年真的來台灣拍攝，永瀬廉心情十分雀躍，兩人還當場表演了新歌《Theater》，並希望邀請參加台視紅白的台灣嘉賓們，一起來進行《Theater》Challange。他們現場也秀中文，永瀬廉說「2月16日在台視」，髙橋海人則是「看我們表演喔」。

King&Prince永瀬廉(右)、髙橋海人接受媒體聯訪，這部分沒有直播。(記者王文麟攝)

被問到能夠用自己的歌曲表達現在的心情？髙橋海人選擇《愛太難》(koi-wazurai)，因為歌詞中寫著「我們用一如往常的笑容，終於見到面了」，髙橋海人表示：「我想台灣有很多粉絲沒機會看到我們的表演、見到本人，想用這首歌表達我們的心情。」永瀬廉則是選出道曲《Cinderella Girl》，「歌詞提到『一旦到了晚上，還不想回去』，希望大家聽了我們的歌，會友不想回去的心情。」

King&Prince永瀬廉拿著「發」的抱枕，這張照片要印下來，希望粉絲們過年打牌都能夠發發發。(記者王文麟攝)

永瀬廉去年曾來台辦見面會，對台灣粉絲熱情印象深刻，「日本雖然也很熱情，但台灣粉絲真是讓我大開眼界，舉手投足、小動作都會引起尖叫，我有把這個開心的經驗跟海人分享。」

King&Prince永瀬廉、髙橋海人拿著「發」以及應該是「舞龍舞獅」的玩偶合影。(記者王文麟攝)

髙橋海人則表示：「這是我人生第一次來台灣，有點來觀光旅行的感覺，美食、街景一切都非常新鮮。」他分享，昨天在小巨蛋彩排，覺得這是個很棒的場地，「我昨天想像著這邊會有很多觀眾進場，好興奮喔～」昨晚也去了夜市，大讚地瓜球非常好吃。

現階段King & Prince在日本舉行四大巨蛋巡演，髙橋海人認為「King & Prince的對手永遠都是King & Prince」，表示他們天天都在成長，過去一年的表演以及作品品質都有很大的進步，現在站上日本四大巨蛋，「我們想把每一場表演認真做好，這次四大巨蛋的經驗，會成為我們自信的來源。」

King&Prince永瀬廉、髙橋海人與吉祥物「巨星」互動超可愛，「巨星」行禮、髙橋海人鞠躬，永瀬廉看戲。(記者王文麟攝)

被問到是否有巡演台北站？永瀬廉表示非常希望，也深知台灣粉絲有很多支持他們的粉絲，「我自己也很希望到台灣跟大家見面，希望這邊的粉絲們，可以在現場直接看到我們的演出。」

對於台視紅白，永瀬廉表示，King & Prince一直以來都給人閃亮、偶像的形象，同時也會帶來很時尚的一面，帶來「雙面性」的表現，給大家不一樣的印象。髙橋海人認為，「我們的強項就是選曲有很多多面向，偶像、閃亮、時尚的歌曲有機會在紅白上讓大家看到，相信透過今天的表演可以讓大家更了解我們的世界觀。」

