King Ocean調整航線運作卡塔赫納改靠COMPAS碼頭

根據英國航運相關網站引述，航商King Ocean Services宣布，自今（二○二六）年一月三十日起，該公司航行於佛羅里達州埃弗格雷茲港（Port Everglades）與哥倫比亞卡塔赫納港（Cartagena）間的每週定期航線，將把在卡塔赫納港的靠泊碼頭調整至COMPAS碼頭（COMPAS Terminal），以強化航班準點性與整體運作穩定性。

King Ocean指出，首航在新碼頭的南向航次將於二○二六年一月二十三日啟航，而首班北返航次則將於一月三十日執行，兩班都維持例行每週服務安排，確保航商與客戶間在南佛羅里達與加勒比海及拉丁美洲主要市場直航連結不中斷。

King Ocean強調，此次碼頭變更是為提供更可靠且的服務，並呼籲客戶與合作夥伴如需進一步資訊，可聯繫當地商務代表瞭解詳細安排。該公司表示，將持續透過策略性港口合作關係及可靠服務，支持貨主與供應鏈客戶的需求。