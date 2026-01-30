King Prince來台擠爆松機！ 雙帥比愛心400名粉絲尖叫告白

【緯來新聞網】日本人氣男團King & Prince 這次為台視《紅白》搭機來台，永瀬廉、高橋海人吸引超過400名粉絲到場力挺，擠爆松山機場。兩人也開心用中文表示：「謝謝大家」，感謝粉絲的熱情。

King & Prince來台，吸引超過400名粉絲到場。（圖／陳明中攝）

永瀬廉、高橋海人分別身穿藍色、咖啡色外套、帽子，一身休閒現身松山機場大廳，兩人一出關見到大批粉絲熱情接機，先是露出驚訝的表情，開心地向四周的粉絲揮手致意，有粉絲大聲告白喊話，粉絲熱情也讓兩人聽到笑開懷。



兩人先是站定位讓媒體拍照，並用中文表示：「謝謝大家」，永瀬廉見到有粉絲舉著娃娃，他露出驚喜的表情，開心地向指向那位粉絲，大方回應粉絲，全程停留不到3分鐘，隨後在保鑣護送下搭保母車離開。

King & Prince開心向粉絲揮手。（圖／陳明中攝）

