King & Prince合體來台人氣狂飆 帥氣空降松山機場400粉甜告白

高橋海人（左）、永瀬廉與接機粉絲一同合照。劉耀勻攝

日本人氣男團King & Prince首度合體來台，明（31日）將首度踏進台北小巨蛋，為台視除夕節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》錄影。今午兩位成員高橋海人、永瀬廉帥氣空降松山機場，吸引超過400人到場接駕，人氣超旺。

今高橋海人穿著藍色外套搭配灰色毛帽帥氣登場，永瀬廉則穿著咖啡色外套現身，看到上百名粉絲拿著應援牌子，還高喊「最喜歡廉海」，讓兩人既開心又害羞，很感動粉絲的熱情接機，也與粉絲拍下接機合照。

King & Prince首度合體來台看到粉絲興奮揮手。劉耀勻攝

King & Prince看到大票粉絲十分興奮。劉耀勻攝

King & Prince首度合體來台。劉耀勻攝

這次他們將透過除夕節目陪台灣粉絲迎農曆新年，其實兩人早在去年2025《超級巨星紅白藝能大賞》，就已透過預錄舞台驚喜登場，今年能親自來到台北小巨蛋與觀眾一同錄影，也是他倆首度以團體之姿在海外演出，更具意義。

King & Prince比出愛心與歌迷一同合照。劉耀勻攝

King & Prince的粉絲準備許多應援牌子。劉耀勻攝

King & Prince首度合體來台，機場穿搭十分有型。劉耀勻攝

King & Prince今吸引400粉絲到場迎接。劉耀勻攝

King & Prince首度合體來台。劉耀勻攝

對於這次來到台灣，永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人也興奮表示：「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」



