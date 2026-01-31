King & Prince合體來紅白！ 深情告白Tiara粉絲

《2026超級巨星紅白藝能大賞》兩團國際嘉賓過去曾在日本節目中同台演出，此次一同參與《紅白》演出，「King & Prince」高橋海人笑說，自己與「&TEAM」成員K交情不錯，也很羨慕「&TEAM」成員人數眾多，能一起住在宿舍感覺很有趣，甚至開玩笑表示「很想混進他們團體裡面」。

&TEAM首登紅白秀中文！ 展現多面向舞台

「King & Prince」首次親自來到《紅白》錄製現場，同時也是團體首度合體站上海外舞台。永瀨廉分享，去年以個人身份來台舉辦見面會，當時就很期待能以團體身份來台與粉絲見面，如今終於成行，心情相當雀躍；高橋海人則透露，這是自己人生第一次來台灣，無論是美食還是街景都讓自己感到新鮮又感動。若要用一首歌形容此刻心情，永瀨廉選擇〈愛太難〉，並引用歌詞「用一如往常的笑容終於見到面了」，希望將這份「終於能與台灣粉絲見面」的喜悅獻給大家；高橋海人則選擇〈koi-wazurai〉，形容不想讓灰姑娘回去的夜晚，希望與粉絲相遇的時光能一直延續，呼應站上台北小巨蛋的興奮與感動。

⟪2026紅白⟫ 國際卡司記者會中為〈King&prince〉送上醒獅頭、發字可愛抱枕的祝福 。(左)高橋海人、永瀬廉。圖／台視

談到今年的期許，兩人也表示「King & Prince 永遠把 King & Prince 當作對手」，希望持續超越自我，在表演與作品品質上不斷成長，並期許在未來一年帶來更多突破與驚喜。為了此次《紅白》舞台，兩人也透露特別為粉絲「Tiara」準備了驚喜橋段。

高橋海人透露，除了展現大家熟悉的偶像魅力，也帶來較為帥氣、成熟的演出選曲；永瀨廉則分享，為了此次《紅白》舞台，兩人也透露特別為粉絲「Tiara」準備了驚喜橋段。高橋海人表示，這次除了展現大家熟悉的偶像魅力，也帶來較為帥氣、成熟的演出內容；永瀨廉則分享，團體的魅力在於多面向的風格，從偶像、閃亮到帥氣與時尚都能呈現，希望透過《紅白》舞台讓觀眾更了解「King & Prince」的世界觀與雙面魅力，並與粉絲留下難忘的回憶。

⟪2026紅白⟫ 國際卡司記者會中為〈King&prince〉送上花束 。(左)高橋海人、永瀬廉。圖／台視

「&TEAM」首次參加《紅白》錄製，成員們分享心情，TAKI表示，很可惜K與EJ沒來，我們會連同兩人的份一起努力；FUMA也提到，這次比較可惜，只能七個人來，但能回到NICHOLAS的出生地演出感到非常開心，希望能讓更多人看到我們魅力；NICHOLAS則開心表示，很開心能回到家鄉，這次是我們第一次回來表演，雖然無法九人合體，但會全力以赴，請大家多多期待。

成員們也透露準備了專屬粉絲「LUNÉ」的驚喜，NICHOLAS更賣關子表示，演出中藏有「秘密任務」，暫時不能透露，希望觀眾鎖定《紅白》。TAKI則分享，表演將展現團體強而有力的舞蹈，同時也會帶來可愛的一面，讓觀眾看到更多不同面向的「&TEAM」。

⟪2026台視⟫ 國際卡司記者會中為〈&TEAM〉送上花束，(左)FUMA、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS、TAKI。圖／台視

談到新年新希望，成員們也分享各自目標。MAKI表示，今年滿20歲，希望能與成員一起旅行，也想嘗試更多製作面的挑戰，並立下「不再遲到」的目標；JO則希望在更大的舞台用真誠的音樂與粉絲見面。YUMA也表達想站上台北小巨蛋的決心，希望獲得大家支持與應援。聊到過年趣事，HARUA分享，只要我露出笑容就會有人給紅包，逗趣分享讓現場直呼「太可愛了」，NICHOLAS更笑稱「如果在路上遇到HARUA，我也會想塞紅包給他」。

⟪2026紅白⟫ 國際卡司者會中為〈&TEAM〉送上馬年祝福，(左)FUMA、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS、TAKI。圖／台視

《紅白》向來以紅白兩隊對抗為節目特色，YUMA笑稱，團內勝負欲最強的成員是K，雖然沒來，但他勝負欲天賦最強，他最不服輸的精神。為了這次演出，NICHOLAS也替成員進行中文特訓，並表示MAKI學習天賦非常好。記者會上，成員們輪流用中文向觀眾打招呼，逗趣互動讓現場氣氛相當熱絡，也為《紅白》增添不少亮點。

⟪2026紅白⟫ 國際卡司記者會中〈&TEAM〉親切招手，(左)FUMA、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS、TAKI。圖／台視

精采絕倫的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》於今（31）日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台（台視主頻）盛大播出。觀眾亦可透過中華電信 MOD、網路獨家平台 Hami Video，以及海外地區馬來西亞與汶萊（Astro）、新加坡（StarHub）收看；其餘海外地區透過《超級巨星紅白藝能大賞》官方 YouTube 頻道（台灣僅供重播）收看直播；台視綜合台及各大平台均有重播，邀請觀眾隨時重溫精采表演。活動詳情請上官方粉絲頁(https://www.facebook.com/superstarttv/)。

