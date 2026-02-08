King & Prince和台粉對暗號！高橋海人想揪他做101

日本男團King & Prince由永瀨廉、高橋海人組成。（圖／環球音樂提供）





日本男團King & Prince由永瀨廉、高橋海人組成，今年先後登上日本以及台灣《紅白》盛事，預錄完隔日也接受媒體訪問，對於演出兩人都表達感受到了Tiara（粉絲名）的熱情，除了開心的情緒，還覺得有些害羞。

對於日本和台灣的《紅白》，永瀨廉坦言流程不太一樣，不過錄製時候因為現場Tiara都給予很熱情的反應，因此感覺非常開心；高橋海人則透露平常在日本開唱，都會有很多Tiara說自己來自台灣，因此一直很期待和台灣的Tiara見面，表示自己的夢想成真，同時未來就是希望King & Prince可以開專場演唱會。

從機場的手燈、扇子就感受到Tiara們熱情的兩人，也坦認有些害羞，高橋海人便透露在錄製《紅白》舞台時候，舉手投足都會引起尖叫聲，雖然沐浴在大家的尖叫聲很開心，但一舉一動都成為焦點，還是和在日本不太一樣。

永瀨廉和高橋海人去年參加台灣《紅白》，但由於行程關係沒能來台，是以預錄形式呈現，但在視訊訪問時揮毫寫春聯，此次來也收到了書法套組和金色墨汁，高橋海人也表示：「回去可以寫很多，未來有寫書法的機會，就會用這組來寫。」

日本男團King & Prince由永瀨廉、高橋海人分別稱台灣Tiara是小籠包和地瓜球。（圖／環球音樂提供）

高橋海人此次是首度來台，分享有去了夜市，吃的是「原味地瓜球」，而因為永瀬廉去年來台舉辦《和富家少爺的戀愛太難了》見面會，因為被小籠包俘虜，便笑稱台灣的Tiara是「小籠包」，問到高橋海人要不要用地瓜球來稱呼時候，思考後也答應，除了剛好是他們的應援色黃色，這樣以後看見下面寫著「地瓜球」，也能迅速知道是台灣的Tiara。

今年台灣紅白邀請來King & Prince和&TEAM，被問到有沒有什麼特別的互動，則表示流程關係因為沒能好好打招呼，反而在日本比較有交集，而本身和K（古賀祐大）關係比較好的高橋海人，也笑說其實很羨慕&TEAM的好感情，很想要混進去他們9個人裡面；而被問到節目《キントレ》上有固定的環節「炊飯器の旅」有沒有機會來台灣，然後挑一位好友來時候，他也選擇了K，還笑說要用飯和小籠包做出一個台北101。

永瀬廉最近參與的TBS日劇《REBOOT》，日前舉辦試映會時候，北村有起哉說到如果「REBOOT」要成為永瀬廉，因為想要體驗在東京巨蛋被尖叫圍繞的感覺，而被問及如果可以「REBOOT」，兩人會怎麼選擇，高橋海人笑說自己想要成為《星際大戰》的Luke擁有原力，主要因為自己比較懶，這樣在家裡躺著也可以使用原力取得各種東西；永瀬廉則想要REBOOT成《七龍珠》的比克，笑說想要納美克星人受傷後馬上復原的能力。

對於King & Prince首次來台就收到滿滿熱情，兩人也在最後和Tiara喊話，永瀬廉表示：「這次有這樣的機會跟台灣粉絲見到面，真的非常開心，也更期待未來能來台開唱，希望在那之前大家都可以繼續支持King & Prince」；高橋海人則說道：「有一些粉絲會來日本看我們演唱會，但還是比較少能跟台灣粉絲見面，這次終於見到面真的很開心，也期待下次可以儘快再見面！」



