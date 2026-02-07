King ＆ Prince寫春聯送祝福

永瀨廉（左）與高橋海人高舉親自寫的春聯。（鄧博仁攝）

永瀨廉（左）與高橋海人日前來台受訪時，親自體驗拿毛筆寫春聯。（鄧博仁攝）

日本星達拓（前身傑尼斯）男團King ＆ Prince成員永瀨廉與高橋海人先前首度合體來台，參與除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，並於錄製隔天接受訪問，2人難掩興奮之情，也體驗台灣過年文化，首次挑戰用毛筆寫春聯，永瀨廉寫下「王子到」，高橋海人則寫「好運到」，最後配合馬年一同寫下「馬」字，為粉絲送上新年祝福。

談到參與台灣節目的感受，永瀨廉表示是前所未有的體驗，能一邊演出、一邊以觀眾心情欣賞其他藝人表演；高橋海人則對節目高度互動的形式印象深刻，尤其是藝人與觀眾一起參與的遊戲環節，讓他感到新鮮，「這在日本節目上比較少見」，後台也與金曲樂團TRASH交流，雙方以《火影忍者》招式互動，迅速拉近距離。

回顧2025年最幸福的瞬間，2人一致提到日本巨蛋巡演，永瀨廉形容能再次站上巨蛋，是充滿感恩的時刻；高橋海人則坦言看到5萬名粉絲的笑容，感動到幾乎落淚，並提到與米奇同台演出是珍貴回憶。談及最感謝彼此的地方，永瀨廉讚賞高橋海人總能以意想不到的吐槽營造歡樂氣氛，高橋海人則感謝永瀨廉穩定的存在感，讓團體氛圍安定。

被問到2026年目標，永瀨廉以「萬馬奔騰」形容自己會一路向前的衝勁，喊話粉絲：「我們會奔到草原，希望大家接住！」高橋海人也附和會像馬一樣，希望持續為粉絲帶來驚喜，更幽默學馬的「嘶嘶」叫聲。