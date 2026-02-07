King ＆ Prince永瀨廉來台高舉「王子到」！高橋海人狂學馬叫 合體寫春聯送祝福

King ＆ Prince成員永瀨廉（左）與高橋海人受訪開心比愛心。（鄧博仁攝）

日本星達拓（前身傑尼斯）男團King ＆ Prince成員永瀨廉與高橋海人首度合體來台，受邀參加除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，錄製隔天接受訪問，2人都難掩興奮，也親身體驗了台灣的過年文化，首次挑戰用毛筆寫春聯，永瀨廉寫下「王子到」，呼應團名，高橋海人則寫下「好運到」，希望把滿滿的好運帶給大家，最後不忘配合馬年，一起寫下「馬」字，為粉絲送上新年祝福。

談到參加台灣除夕特別節目的感受，永瀨廉表示：「非常有趣，是以往沒有的經驗，可以看到當地藝人的表演，雖然自己也是演出者之一，但同時也用觀眾的心情在欣賞。」高橋海人也對於台灣綜藝節目特有的互動模式感到相當新鮮，直呼：「在休息室一直有在看台上其他藝人的表演，印象最深刻的是遊戲環節，每個藝人都會跟台下的觀眾互動，這在日本節目上比較少見。」在後台還與曾獲金曲獎最佳樂團的TRASH的互動，永瀨廉笑說：「感覺他們人真的都很好相處，也很喜歡日本的動漫。」高橋海人也透露雙方人馬一見面就用《火影忍者》的招式交流，瞬間拉近距離。

永瀨廉與高橋海人拿起親自寫的春聯拍照。（鄧博仁攝）

回顧2025年最幸福的瞬間，2人不約而同地提到了在日本的巨蛋巡演，永瀨廉說：「一定是巨蛋巡演了，我們2個人再次站上巨蛋演唱會很幸福，歌迷跟工作人員都在現場，那個空間很特別，充滿感恩的瞬間。」高橋海人則感性地表示：「我也是巨蛋巡演！一路上努力過來，一起站上巨蛋的瞬間很幸福，看到粉絲開心的表情，有想哭的感覺，5萬人不是那麼容易達成的。」他也特別提到，這次巡演還邀請米奇同台，「我們3個一起表演，也是非常珍貴的瞬間。」

2人不忘俏皮比出馬的姿勢，高橋海人還不斷「嘶嘶」學馬叫。（鄧博仁攝）

談到最感謝彼此的地方，永瀨廉讚賞高橋海人：「不管是上節目或是錄製一些粉絲向的影片時，我都會開玩笑，然後他都從想不到的角度吐槽我，塑造歡樂的氣氛。」高橋海人則感謝永瀨廉：「他很自然很穩定，他的態度營造出King ＆ Prince很安定和平的氛圍。」被問到私下互動是否也向訪問中這樣一搭一唱，2人異口同聲地說：「對！我們都很容易被彼此戳到笑點。」

永瀨廉驚訝於高橋海人可以把「運」字寫得那麼標準。（鄧博仁攝）

2人毫不猶豫地給出100分，高橋海人自豪地說：「因為我們針對King ＆ Prince聊了非常多，也為團體做了非常多的努力，只能是100分。」永瀨廉附和道：「我們真的討論了非常多，帶給粉絲非常多的驚喜。」更不忘強調，去年獨自來台舉辦粉絲見面會的經驗也為這份成績加了不少分，高橋海人再度感恩地表示：「去年的紅白是用影片神秘嘉賓的方式出現，但今年終於可以親自來台灣，廉先辦了粉絲見面會，我們再一步步階段性登上紅白的舞台，感謝台灣粉絲對我們的支持。」

高橋海人的字體工整清晰，讓永瀨廉相當驚嘆。（鄧博仁攝）

至於2026年的目標，永瀨廉創意十足地說：「今年的目標是『萬馬奔騰』，一路向前衝，奔到草原，希望大家接住我！」高橋海人也跟上這個主題：「那可能也是馬吧！」隨即學起日文中的馬叫聲「ヒヒ（發音為ㄏㄧㄏㄧ）」，還特別學了台灣的「嘶嘶」，之後再拍照時，還不斷重複，逗得現場笑聲不斷，他不忘解釋：「希望帶給粉絲更多的驚喜，就像馬叫聲一樣讓大家驚訝。」

高橋海人在苦惱最後一格要寫什麼時，決定參考永瀨廉最後的馬字。（鄧博仁攝）

此外，永瀨廉最近成立了「NAGASE REN OFFICIAL FAN CLUB」個人粉絲俱樂部，他說明創立的初衷：「最想做的事就是跟粉絲有更多的互動、聊天的空間。希望能有人跟人之間的交流，透過個人FC拉近彼此的距離。」高橋海人也興奮地說：「我非常想要加入，但那是跟粉絲互動的空間。不過可能之後再慢慢加入，我自己生日是4月3日，希望可以剛好拿到40003號！」

永瀨廉與高橋海人相當認真寫春聯。（鄧博仁攝）

King ＆ Prince的新專輯《Theater》獲得很好的迴響，永瀨廉也透露，如果當導演的話，最想拍外太空題材的科幻片，「因為專輯有滿多這樣的元素，會想讓海人到外星球上演出，我也會一起去，用導演的身份。」高橋海人聽到後立刻笑著表示：「我很想演！希望在外星球上經營一個農場，裡面養馬。」完美呼應了「馬年」的主題，也讓訪談在歡笑中畫下句點。

永瀨廉與高橋海人一起用心把春聯寫完。（鄧博仁攝）

