King & Prince永瀨廉談「國寶級美男」不給自己壓力 高橋海人笑封台粉為「地瓜球」

King & Prince 首次站上台灣舞台，對歌迷的應援印象深刻。

日本超人氣男團King & Prince成員永瀨廉與高橋海人近日為演出《台視紅白藝能大賞》來台，並接受台灣媒體聯訪。兩人一開口就直呼：「昨天真的非常開心！」坦言台灣音樂節目的流程和日本不太一樣，但現場粉絲的熱情讓他們留下深刻印象。高橋海人表示，平常就會看到台灣粉絲拿著應援扇子應援，也一直期待有一天能來台灣和大家見面，「昨天真的像夢想成真一樣，站在台上看到更多人為我們歡呼，非常感動。」

應援色亮起瞬間 永瀨廉：「心裡很安心」

King & Prince 成員各自有代表應援色，永瀨廉是黑色，高橋海人則是黃色。高橋回憶，《紅白》表演時，看到現場亮起一片黃色燈海，感覺特別震撼；永瀨廉也說，自己有看到手燈顏色和應援扇子，「用眼睛看到那些應援的時候，會有一種很安心的感覺。」高橋海人也補充，從抵達機場那一刻起，就已經感受到台灣粉絲的熱情，「真的非常開心。」

King & Prince 成員 永瀨廉 與 高橋海人接受台媒訪問。（環球音樂提供）

「尖叫聲多到害羞」 舉手都引爆全場

談到台灣粉絲的應援方式，高橋海人笑說，粉絲會用尖叫直接表達情緒，「在演唱會上通常是我們自己設計橋段製造尖叫，但昨天在台上，不管是吃東西、做動作，甚至只是舉手，大家都會尖叫，這種感覺很新鮮，也很開心。」永瀨廉也害羞地說：「尖叫聲真的很大，有點害羞，但真的太開心了。」2026超級巨星紅白藝能大賞2026年2月16日（除夕夜）台視頻道播出。

King & Prince 的台北快閃店與咖啡廳讓永瀨廉 與 高橋海人非常驚喜。

夜市初體驗 地瓜球收服高橋海人

首次來台的高橋海人，事前特地做功課，最想去的就是夜市，也真的如願造訪。他笑說最喜歡的食物是地瓜球，「工作人員推薦我吃原味的，旁邊有梅粉，但我沒有沾。」

之前來台時，永瀨廉曾替台灣粉絲取暱稱為「小籠包」，高橋海人想了一下，覺得「地瓜球」蠻適合，同時也是自己應援色的黃色；他笑說，以後只要看到應援扇子上寫著「地瓜球」，就會立刻知道是台灣粉絲。

King & Prince希望能很快再回台北跟大家見面。（環球音樂提供）

「國寶級美男」沒壓力 顏值掉了先道歉

被問到被封為「國寶級美男」是否有壓力，永瀨廉並不會時時刻刻感受到壓力，就算狀態偶爾不如預期，也覺得那是很正常的事情，「就算稍微掉下來一點，也沒有關係」。比起害怕下滑，更重要的是能不能在那樣的時候誠實面對自己。

如果能 REBOOT？答案超中二又現實

永瀬廉最近參與TBS日劇《REBOOT》，若能重來想選擇當誰？高橋海人選了經典作品《星際大戰》的主角路克，「想要原力，因為我個性超怕麻煩，在家裡能不動就不動，想拿什麼就用原力拿。」記者向他致意「May The Force With You （願原力與你同在）。」高橋海人也將手放在胸口回應「With You, Too。」喜歡動漫的永瀨廉則選擇《七龍珠》的比克，「那美克星人受傷可以立刻復原，但在現實世界，只要一受傷就沒辦法工作。」

想對台灣粉絲說

最後，兩人向台灣粉絲表達感謝：「能有這樣與大家見面的機會，真的非常開心，也希望未來能有更多機會在台灣舉辦演唱會。」他們也笑說，希望下次見面時，能很快再說一句：「又見面了。」

