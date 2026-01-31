King & Prince永瀬廉夢想成真！攜髙橋海人來台 兩人盼實現台灣演唱會

一年一度《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於今（31日）在台北小巨蛋登場，日本人氣男團King & Prince在錄影前與台灣媒體見面，分享首度以團體之姿在海外演出的心情與期待，兩人更現場表演了新歌〈Theater〉。

King & Prince首登台北小巨蛋，永瀬廉（右）與髙橋海人展現滿滿期待。（圖/記者鄧佩雯 攝)

King & Prince在記者會前一日抵達松山機場，受到眾多粉絲熱情歡迎。這次是繼2025年透過預錄舞台參與後，首次親自來台參加《紅白藝能大賞》，也是兩人組合首度在海外的團體演出。永瀬廉在記者會上表示：「我真的很開心，去年我一個人來台灣參加活動時，就感受到希望有一天能和King & Prince一起來台灣，沒想到這麼快就實現了，真的很興奮。」

髙橋海人則興奮表示：「這是我人生中第一次來台灣，美味的美食、街道景觀，一切都很新鮮，我也很享受這次旅行的心情。」對於能在小巨蛋演出，他表示「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」

髙橋海人（左）首訪台灣，與永瀬廉現場小小獻唱新歌〈Theater〉。（圖/記者鄧佩雯 攝)

談到這次為《紅白》準備的舞台，永瀬廉透露：「我們準備了大家熟悉的閃亮歌曲，也有展現我們藝術性的作品，是我們自己也很喜歡的曲目。」髙橋海人則補充：「King & Prince的強項是歌曲風格的多樣性，有閃亮的歌，也有帥氣的歌，還有時尚的歌，這次我們帶來了各種風格，希望觀眾只要看我們的舞台就能感受到我們的世界觀。」

除了舞台演出外，兩人對台灣美食同樣充滿憧憬。永瀬廉曾在去年4月來台舉辦見面會，對台灣小籠包印象深刻，特別推薦給首次來台的髙橋海人。他笑著說：「這次想和海人一起吃！」髙橋海人則透露已經在昨晚去了夜市，品嚐了地瓜球，顯示出對台灣美食的喜愛。

King & Prince盼實現台灣演唱會，感謝粉絲熱情支持。（圖/記者鄧佩雯 攝)

在記者會上，兩人還分享了用歌曲表達此次見面心情的選擇。髙橋海人選了〈こいわずらい〉，他解釋：「這首歌講述的是用一如往常的笑容終於見到面了，我想台灣應該有很多粉絲還沒有機會看到我們的表演或見到我們本人，所以想用這首歌來表示我們的心情。」永瀬廉則選擇〈Cinderella Girl〉，他說：「因為歌詞中提到灰姑娘到了晚上不想回去，我希望大家聽完我們的表演後，也會有不想回去的心情。」

當被問及是否有可能在台灣舉辦演唱會時，兩人異口同聲表示：「當然很想實現這個願望，我們知道台灣有很多支持我們的粉絲，為了這些粉絲，我們自己也很想在台灣演出，希望能讓大家現場看到King & Prince的表演。」對於小巨蛋的場地，髙橋海人讚嘆：「真的很棒，昨天排練時就在想像觀眾入場的畫面，非常期待。」

而這次他們與&TEAM同時參與，髙橋海人提到：「我和K君關係很好，雖然這次他沒能來台灣。之前在節目中得知&TEAM的成員們住在宿舍一起生活，看到那麼多男生一起生活，感覺很有趣，當時就有想加入他們宿舍的想法。」

永瀬廉也分享了去年來台灣的心得：「第一次來台灣時，感受到粉絲的熱情，雖然日本粉絲的熱情也很高，但台灣粉絲對我的每一個動作都表現出更高的熱情，這種感覺真的很棒，我有跟海人分享過這些。」

當被問及如果當導演想拍什麼類型的電影，永瀬廉回答：「我想拍以台灣夜市為背景的作品，在那裡不只能吃東西，還能感受台灣風情的人情劇。」

關於新歌〈Theater〉在社群媒體上掀起的挑戰風潮，兩人表示之前都沒想過會有這樣的發展。被問及是否想與台灣藝人一起挑戰，髙橋海人表示：「難得來到這裡，想和任何人一起挑戰。」永瀬廉則說：「想和參加紅白的大家一起挑戰。」

談到2025年的成長，髙橋海人表示：「我們的對手就是自己，一直在追求進步。無論是表演還是歌曲的創意品質，這一年都有很大的成長。」他特別提到兩人在日本巨蛋巡迴演唱會：「我們在日本的四個巨蛋巡演，這是增加自信的重要經驗，希望能認真對待每一場演出。

