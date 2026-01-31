King & Prince登《紅白》小巨蛋舞台 高橋海人「被台灣街景感動」

King & Prince此次《紅白》舞台，特別為粉絲「Tiara」準備了驚喜橋段。（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》於今（31日）在台北小巨蛋盛大登場，現場星光熠熠，集結多組重量級藝人。日本人氣男團「King & Prince」，以及由來自不同背景成員所組成的全球組合「&TEAM」率先出席記者會，為《紅白》揭開華麗序幕。此次一同參與《紅白》演出，「King & Prince」高橋海人笑說，自己與「&TEAM」成員K交情不錯，也很羨慕「&TEAM」成員人數眾多，能一起住在宿舍感覺很有趣，甚至開玩笑表示「很想混進他們團體裡面」。

King & Prince的永瀨廉分享，去年以個人身份來台舉辦見面會，當時就很期待能以團體身份來台與粉絲見面，如今終於成行，心情相當雀躍；高橋海人則透露，這是自己人生第一次來台灣，無論是美食還是街景都讓自己感到新鮮又感動。若要用一首歌形容此刻心情，永瀨廉選擇〈愛太難〉，並引用歌詞「用一如往常的笑容終於見到面了」，希望將這份「終於能與台灣粉絲見面」的喜悅獻給大家；高橋海人則選擇〈koi-wazurai〉，形容不想讓灰姑娘回去的夜晚，希望與粉絲相遇的時光能一直延續，呼應站上台北小巨蛋的興奮與感動。

&TEAM以7人組合登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）

為了此次《紅白》舞台，兩人也透露特別為粉絲「Tiara」準備了驚喜橋段。高橋海人表示，這次除了展現大家熟悉的偶像魅力，也帶來較為帥氣、成熟的演出內容；永瀨廉則分享，團體的魅力在於多面向的風格，從偶像、閃亮到帥氣與時尚都能呈現，希望透過《紅白》舞台讓觀眾更了解「King & Prince」的世界觀與雙面魅力，並與粉絲留下難忘的回憶。

&TEAM的TAKI表示，很可惜K與EJ沒來，我們會連同兩人的份一起努力；FUMA也提到，這次比較可惜，只能七個人來，但能回到NICHOLAS的出生地演出感到非常開心，希望能讓更多人看到我們魅力；NICHOLAS則開心表示，很開心能回到家鄉，這次是我們第一次回來表演，雖然無法九人合體，但會全力以赴，請大家多多期待。成員們也透露準備了專屬粉絲「LUNÉ」的驚喜，NICHOLAS更賣關子表示，演出中藏有「秘密任務」，暫時不能透露，希望觀眾鎖定《紅白》。TAKI則分享，表演將展現團體強而有力的舞蹈，同時也會帶來可愛的一面，讓觀眾看到更多不同面向的&TEAM。

