King ＆ Prince首度合體來台超嗨 永瀬廉放話：想在夜市拍電影

King ＆ Prince成員永瀬廉（右）和高橋海人出席《超級巨星紅白藝能大賞》記者會。（孫伊萱攝）

日本星達拓娛樂（前身傑尼斯）人氣男團King ＆ Prince去年以預錄方式登上春節除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，今年終於親自來到台灣，以團體身分首度造訪寶島，將於今（31日）晚登上台北小巨蛋參與節目錄製，中午率先舉辦記者會，分享首次來台的心情與演出亮點。談到以完整體站上《紅白》舞台，永瀬廉笑說，去年一直期待能與高橋海人一起和台灣粉絲見面，「現在真的來到這裡，心情非常雀躍。」首次踏上台灣土地的高橋海人則形容這趟行程「像觀光旅行一樣」，直呼美食與街景都讓他感到新鮮又開心。

對於今晚的演出內容，永瀬廉透露，這次特別呈現King ＆ Prince一路以來的雙面魅力，「既有大家熟悉的閃亮偶像形象，也加入時尚感的表現，希望帶給大家不一樣的印象。」高橋海人也補充，選曲本身就涵蓋多種面向，從偶像風格到較成熟、時尚的歌曲，都希望透過《紅白》的舞台，讓觀眾更理解團體的世界觀。被問到哪一首歌最能代表現在的心情，高橋海人選擇〈愛太難〉，「用我們一如往常的笑容，終於和大家見面了，知道很多台灣粉絲一直沒有機會看到我們的現場演出，希望用這首歌表達此刻的心情。」永瀬廉則選了〈Cinderella Girl〉，「歌詞裡有『到了晚上也不想回去』的感覺，希望大家聽了我們的歌，也會捨不得離開。」

永瀬廉（右）和高橋海人開心分享首度合體來台演出的心得。（孫伊萱攝）

近期展開全新巡演，是否有機會將演唱會帶到台北？永瀬廉坦言一直很希望能實現，「我們知道台灣有很多粉絲，也真的很想在現場表演給大家看。」高橋海人也對台北小巨蛋留下深刻印象，透露已提前到場彩排，「一邊想像未來有滿滿觀眾坐在這裡，覺得非常棒。」高橋海人則分享私下行程，透露昨晚造訪夜市、品嘗了地瓜球，「真的非常好吃。」這次同為海外嘉賓的＆TEAM也引發關注，高橋海人笑說自己和成員K私交不錯，可惜對方未能同行，「聽說他們9個人一起住在宿舍，感覺很有趣，甚至有點想混進去看看。」

去年4月曾以主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》為名來台舉辦見面會的永瀬廉，也分享對台灣粉絲的熱情大開眼界「我的一舉一動都會引起尖叫，那次經驗真的非常開心，也有跟海人分享。」他上週五（23日）剛迎來27歲生日，2天後在大阪舉辦演唱會時還被全場粉絲驚喜慶生，「才剛滿27歲就留下這麼美好的回憶，覺得會是很幸福的一年。」近期新歌〈Threater〉在網路上掀起舞蹈挑戰熱潮，高橋海人認為不刻意設想反而能產生意外效果，「也很希望未來能和更多不同的人合作，如果有機會，今天甚至想和《紅白》的所有演出者一起跳。」

談到2025年最大的成長，高橋海人表示「最大的對手永遠是自己」，無論在表演或作品上，每一天都在進步，目前正準備舉辦日本四大巨蛋巡演，他認為每一場都全力以赴，這段經驗也成為團體重要的自信來源。此外，新專輯《STARRING》以電影為主題，永瀬廉也分享「拍宣傳影片時覺得很有趣，也希望有一天能發展成長片。」若未來有機會當導演，他笑說不排除來台灣取景，「夜市的氛圍很熱鬧，台灣也有很多漂亮的地方，很適合拍攝描寫人性的電影。」《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕夜2月16日在台視頻道播出。

