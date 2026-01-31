King&Prince首度海外合體！登小巨蛋舞台 喊：想在台灣夜市拍電影

記者王培驊／台北報導

King & Prince成員永瀨廉（右）、高橋海人來台參與除夕節目《紅白》錄製，演出前接受媒體聯訪。（圖／記者王培驊攝影）

日本STARTO娛樂旗下雙人男團King & Prince，為參與春節特別節目《紅白藝能大賞》錄影，於昨（30）日抵達台灣，今（31）日將正式登上台北小巨蛋舞台演出。演出前，兩位成員永瀨廉、高橋海人接受台灣媒體聯訪，首度合體在海外宣傳，心情難掩興奮。

談到首次以團體身分在海外演出，永瀨廉直言現在心情非常開心，他回憶去年曾獨自來台舉辦粉絲見面會，當時就一直希望能和高橋海人一起來台灣，如今終於實現，讓他感到格外雀躍。首次造訪台灣的高橋海人則對一切感到新鮮，不只期待舞台，也對台灣美食留下深刻印象。

King & Prince成員永瀨廉（右）、高橋海人在記者會上放送粉絲福利，清唱新歌〈Theater〉的副歌部分。（圖／記者王培驊攝影）

這次為《紅白》準備的舞台，兩人也提前賣關子。永瀨廉表示，外界對King & Prince的印象多半是「閃亮系」，但這次希望帶來更帥氣、不同面向的表演。高橋海人則補充，團體在選曲上原本就具備多元風格，希望透過舞台，讓觀眾更完整理解King & Prince的世界觀。

被問到若用一首歌形容此刻心情，永瀨廉選擇〈Cinderella Girl〉，笑說歌詞中描寫夜晚不想回家的心情，就像他們捨不得和粉絲分開；高橋海人則點名〈愛太難（koi-wazurai）〉，因歌詞中「用一如往常的笑容終於見到面」，正好呼應這次能與台灣粉絲相見的喜悅。

兩人也用中文向粉絲喊話，永瀨廉先開口「2/16在台視」，高橋海人則接著說「要看我們表演喔」，誠意滿滿。至於未來是否有機會舉辦台北巡演，永瀨廉表示一直知道台灣有許多支持他們的粉絲，也非常希望能再來台灣，親自在現場和大家見面。高橋海人透露，前一天已到台北小巨蛋進行彩排，站在場地中便開始想像滿場觀眾的畫面，讓他對正式演出更加期待。聊到台灣行程，他也分享已經逛過夜市，品嘗了地瓜球，直呼「非常好吃」。

談及今天也將同台演出的&TEAM其中有台灣成員NICHOLAS（王奕翔），高橋海人則表示，自己和&TEAM的成員K因為錄製節目比較熟悉，私底下的交情也不錯，笑說雖然對方這次沒來，但聽說&TEAM九名成員至今仍一起住在宿舍，讓他覺得「九個大男孩住在一起一定很有趣」，甚至開玩笑表示很想混進去一起生活看看。

回顧去年曾來台舉辦粉絲見面會的經驗，永瀨廉形容台灣粉絲的熱情令他印象深刻，也特別把那份感動分享給高橋海人。至於生日話題，他則透露自己生日兩天後便在大阪舉辦巨蛋演唱會，等於是和粉絲一起度過，讓剛滿27歲的他留下非常珍貴的回憶。

此外，King & Prince新歌近期在社群平台掀起挑戰風潮，兩人也提到，看到許多人在TikTok自發參與舞蹈挑戰，反而讓他們感受到「不刻意設想」所帶來的驚喜效果，未來也不排除邀請台灣藝人一起挑戰。

聊到新專輯以「電影」為概念打造，永瀨廉分享，每一首歌都對應不同類型的電影，甚至製作成專屬海報與宣傳影片，讓整體世界觀更加完整。有朝一日若能當導演，他也笑說很想在台灣取景，像是在夜市拍攝充滿張力的場面，或是描寫人性的故事，認為台灣有許多漂亮又富有情感的地方，非常適合入鏡。

