King & Prince高橋海人心動想入團！與&TEAM一起登《紅白》 洩密「有神祕任務」

《2026超級巨星紅白藝能大賞》於今（31）日在台北小巨蛋登場，日本人氣男團「King & Prince」，以及由來自不同背景成員所組成的全球組合「&TEAM」率先出席記者會，為《紅白》揭開序幕，兩團國際嘉賓過去曾在日本節目中同台，此次一同參與《紅白》演出，「King & Prince」高橋海人笑說，自己與「&TEAM」成員K交情不錯，也很羨慕「&TEAM」成員人數眾多，能一起住在宿舍感覺很有趣，甚至開玩笑表示「很想混進他們團體裡面」。

King & Prince非常興奮能夠來到台灣。（圖／台視提供）

「King & Prince」首次親自來到《紅白》錄製現場，同時也是團體首度合體站上海外舞台。永瀨廉分享，去年以個人身分來台舉辦見面會，當時就很期待能以團體來台與粉絲見面，如今終於成行，心情相當雀躍；高橋海人則透露，這是自己人生第一次來台灣，無論是美食還是街景都讓自己感到新鮮又感動。

「&TEAM」首次參加《紅白》錄製，成員們分享心情，TAKI表示，很可惜K與EJ沒來，我們會連同兩人的份一起努力；FUMA也提到，這次比較可惜，只能7個人來，但能回到NICHOLAS的出生地演出感到非常開心，希望能讓更多人看到他們的魅力；NICHOLAS則開心表示，很開心能回到家鄉，這次是我們第一次回來表演，雖然無法九人合體，但會全力以赴，請大家多多期待。成員們也透露準備了專屬粉絲「LUNÉ」的驚喜，NICHOLAS更賣關子表示，演出中藏有「秘密任務」，暫時不能透露，希望觀眾鎖定《紅白》。

&TEAM首次參與《紅白》錄製。（圖／台視提供）

