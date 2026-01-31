「King & Prince」合體撲台登《紅白》 永瀨廉想拍夜市人生

「King & Prince」高橋海人（左）、永瀬廉親切比出臉頰愛心。台視提供



日本男團「King & Prince」昨晚（1╱31）登上台北小巨蛋《2026超級巨星紅白藝能大賞》，下午記者會永瀨廉被問到新專輯《STARRING》走電影風，如果當導演想拍什麼樣的電影？他表示想把台灣夜市當主題，「拍出描寫人性的電影」。

「King & Prince」首戰《紅白》，永瀨廉分享去年以個人身分來台辦見面會，當時就很期待能以團體身分來會粉絲，如今終於成行，心情相當雀躍；第1次來台的高橋海人則表示無論美食或街景都讓他感到新鮮又感動，若用1首歌形容心情，永瀨廉選擇〈愛太難〉，並引用歌詞「用一如往常的笑容終於見到面了」，希望將這份「終於能與台灣粉絲見面」的喜悅獻給大家；高橋海人則選擇〈koi-wazurai〉，形容不想讓灰姑娘回去的夜晚，希望與粉絲相遇的時光能一直延續。

為了《紅白》舞台， 2人透露為「Tiara」（粉絲名稱）準備驚喜橋段，高橋海人將帶來較為帥氣、成熟的曲目；永瀨廉則分享，團體的魅力在於多面向的風格，希望透過《紅白》舞台讓觀眾更了解「King & Prince」的世界觀與雙面魅力。

