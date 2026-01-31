King Prince 高橋海人首來台喊新鮮 永瀨廉放話想在台拍「夜市人生」

【緯來新聞網】日本人氣團體King & Prince來台參加台視《紅白》演出，今（31日）兩人出席記者會，開心與巨型人偶「巨猩」互動，高橋海人開心地對人偶摸頭、鞠躬，互動十分可愛；兩人今也當場清唱小秀一段新歌〈Theater〉，誠意十足。高橋海人笑說：「這是我人生第一次來台灣，有點像在觀光的感覺，不管是美食還是街道都很新鮮。」昨晚他也特地去夜市走走，「有吃了地瓜球，很好吃。」對於台灣美食十分喜歡。

King & Prince出席紅白記者會，開心與「巨猩」人偶互動。（圖／陳明中攝）

永瀨廉23日剛迎接27歲生日，他表示生日後兩天就在大阪巨蛋舉辦演唱會，「粉絲還幫我慶生，剛滿27歲就有這麼幸福的回憶，我相信今年也是很幸福的一年。」他去年曾以個人身分在台辦見面會，對台灣粉絲印象深刻，「台灣粉絲的熱情讓我大開眼界，一回去就跟海人分享。那時候我就覺得希望能以團體身份再來台灣，沒想到願望那麼快就實現了，非常開心。」兩人昨中午搭機抵台，就把握時間到小巨蛋彩排《紅白》演出，高橋海人表示，在彩排時看到那麼棒的場地，想到能在小巨蛋看到粉絲，心情就很興奮。

King & Prince 期待在小巨蛋演出見到粉絲。（圖／陳明中攝）

被問到如果用一首歌表達現在的心情，永瀨廉嘴甜表示現在的心情就跟〈Cinderella Girl〉這首歌歌詞一樣，灰姑娘到了晚上也不想回家，「這次終於跟粉絲見面了，就像歌詞一樣，我希望大家聽完我們的表演後，也會有不想回去的心情。」高橋海人則笑說，想選擇〈愛太難〉，「歌詞裡面提到我們一如往常地見到面了，這次終於有機會跟台灣粉絲見面。」



聊到新歌〈Theater〉，永瀨廉表示整張專輯都是以電影為主題，覺得每首歌曲概念都十分有趣。被問到如果有機會當導演，想拍什麼樣的電影？永瀨廉笑說：「那我要在台灣拍，可以在台灣的夜市拍一些比較激烈的內容，讓人感受到台灣風情跟人情味的，希望有機會成真。」兩人也說這次來《紅白》演出，也很期待跟全場台灣藝人一起大跳新歌〈Theater〉的challenge。



此外，這次《紅白》邀請King & Prince外，也有邀請人氣團體&TEAM來台演出，高橋海人表示，跟&TEAM成員K交情不錯，「可惜這次K沒辦法來參加紅白，之前有聽說&TEAM 9位成員們一起在宿舍生活，很想混進他們的宿舍去看看。」

King & Prince 高橋海人第一次來台灣，笑說很像觀光的感覺。（圖／陳明中攝）

永瀨廉表示去年來台舉辦見面會，對粉絲的熱情印象深刻。（圖／陳明中攝）

King & Prince出席紅白記者會，高橋海人鞠躬互動十分可愛。（圖／陳明中攝）

