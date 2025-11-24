金士頓宣布推出旗下首款採用「雙介面」設計的行動固態硬碟，此款新品最大的特色在於同時搭載USB Type-A與Type-C連接介面，並且採用類似隨身碟的輕巧外型，主打無需額外接線即可隨插即用，解決使用者在不同裝置間傳輸資料需攜帶轉接頭或線材的痛點。

金士頓推出首款「雙介面行動固態硬碟」，整合Type-A/C接頭、免帶線、讀取速度破 1000MB/s

擺脫線材束縛，跨裝置無縫切換

這款雙介面行動固態硬碟的設計核心，是為滿足現代人多裝置、高效率的行動生活需求。透過內建的雙接頭設計，使用者可以輕鬆在筆電、桌機 (Type-A)，以及手機、平板等行動裝置 (Type-C) 之間自由切換使用，無論是工作檔案傳輸、旅遊照片備份或釋放手機容量，都能一顆搞定。

讀寫速度達1050/950 MB/s，容量上看2TB

在效能方面，此硬碟支援USB 3.2 Gen 2傳輸介面，官方數據顯示最高可達1050MB/s的讀取速度，以及950MB/s的寫入速度。相較傳統隨身碟，其傳輸效率大幅提升，更適合處理高解析度照片與4K影片等大型檔案。

容量部分，這款雙介面行動固態硬碟提供512GB、1TB與2TB三種選擇，能滿足不同程度的儲存需求。

金屬外殼耐用設計，五年保固

在外觀上，該硬碟採用堅固的金屬外殼搭配塑膠材質，尺寸僅71.85 x 21.1 x 8.6mm尺寸設計，重量輕至13公克，方便便攜。

金士頓也為此產品提供5年有限產品保固及免費技術支援服務，廣泛相容於Windows 11、macOS、Linux、Chrome OS、Android，以及iOS/iPadOS等主流作業系統。

