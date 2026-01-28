Kipling「馬上猴你好運包」登場！走春必備

▲Kipling春節限定「馬上猴你好運包」系列，招好運又百搭，輕盈迎接馬年新春。（圖／品牌提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接 2026 農曆馬年，Kipling 推出特別系列 「馬上猴你好運包」，透過品牌「Live Light」的輕盈概念讓馬年有更多創新元素呈現。本系列以百搭的「新年黑」作為主調，搭配玉綠色滾邊線條點綴，靈感取自中式園林窗花造型，將東方文化語彙轉化為現代時尚設計，勾勒出兼具節慶氛圍與都會感的全新年節風格。跳脫傳統新年印象，「馬上猴你好運包」為新春穿搭注入輕盈靈動的氣息，成為迎接馬年不可或缺的風格配件。

「馬上猴你好運包」系列共推出五款包型，涵蓋品牌經典熱銷的 GABB S 牛角包、CITY ZIP S 猴子包，以及兼具實用與造型感的 ART MINI 手提側背包、RIRI 千層包，並特別打造一款以傳統折扇為靈感的 FAN BAG 扇子包，將節慶文化轉化為吸睛造型語彙。包款內裡選用象徵好運與喜氣的深紅色，細節處則結合品牌經典金屬小猴吊飾，並巧妙加入象徵招好運的紅色葫蘆與綠珠串，為新春穿搭增添一抹俏皮祝福。

跳脫傳統年節印象 Kipling用趣味設計為你裝滿好運

告別傳統吉祥符號的老派印象，Kipling 「馬上猴你好運包」以紅色「招好運小葫蘆」設計語彙賦予吊飾新意，象徵「平安好運、納福迎春」的祝福意涵。搭配經典金屬小猴吊飾，傳遞「馬上有好運、猴你最旺」的節慶祝福，整體設計運用潮流巧思包裝春節吉祥意涵，以獨特風格展現時尚魅力。「馬上猴你好運包」採用黑色斜紋布料為基底，低調而不失質感，紅色內裡於開闔之間自然流露節慶喜氣。玉綠色滾邊線條細膩勾勒包身輪廓，為整體注入文化深度與視覺層次。簡約俐落的包型線條，讓包款能輕鬆融入年節聚會與旅遊等穿搭場景。「馬上猴你好運包」從細節處點亮春節氛圍，使整體造型既有年味又不失時尚格調。不論是日常通勤、假日旅行或節慶聚會皆能輕鬆駕馭，演繹自成一格的新春時尚美學，是這個新年最值得入手的開運包款。

Kipling 馬年限定包百搭不設限，9天春節穿搭添好運

從除夕圍爐、初一拜年到春節旅行與親友聚會，「馬上猴你好運包」系列以多元化包款與貼心機能，輕鬆滿足各式年節穿搭場景。GABB S 牛角包具有多功能隔層設計，紅包、手機、皮夾與隨身小物都能各就各位，取物順手不慌亂，讓走動頻繁的年節行程依然從容自在。斜背設計解放雙手，久背也不顯負擔，輕鬆融入各式新年穿搭，讓好運自然隨行。春節出遊或長時間外出時，CITY ZIP S 猴子包則是可靠首選。大容量空間可容納旅途中所需的各式用品，無論移動行程或長時間背負都能輕鬆應對。材質輕盈和中性百搭的外型，是每一段旅行的必備好夥伴。

▲Kipling「馬上猴你好運包」系列-CITY ZIP S 猴子包 、GABB S牛角包，兼具美觀與實用。（圖／品牌提供）

若想在年節穿搭中加入一點話題亮點，FAN BAG 扇子包則以獨特造型成為視線焦點，無論走春拜年或親友聚會，都能為造型增添記憶點。造型感十足卻不失功能性，讓節慶穿搭在低調中展現巧思，輕鬆背出屬於自己的新年風格。

▲Kipling「馬上猴你好運包」系列FAN BAG 扇子包，為新年穿搭增加亮點。（圖／品牌提供）

適合年節外出的還有RIRI 千層包，以層次分明的收納結構，滿足過年外出時對於分類收納的需求。包內多個拉鍊隔層，能妥善收納卡片、零錢與日常用品，短程走春或親友拜訪都十分合適。輕薄包型貼合身形，搭配可調式背帶，可依穿搭自由切換背負方式，兼具便利性與造型感，是年節期間的安心隨身包款。ART MINI 手提側背包靈活百搭，手提與斜背兩用設計，讓使用者可依場合與穿搭自由轉換，精巧包型不顯厚重，卻能容納外出所需的隨身物品。簡約俐落的線條，讓整體造型在年節中看起來剛剛好，既有新年氛圍，也保留日常時尚感。「馬上猴你好運包」每一款皆兼具時尚風格與功能性，好搭不費力、靈活搭配各種造型，在節慶中自信展現多變魅力，讓好運從穿搭開始。

背上「馬上猴你好運包」開啟好運新一年

過年不只是換新衣，更是一種「過好生活」的儀式感。Kipling 「馬上猴你好運系列」包款，從配色到細節，都藏滿了開運的小巧思。「馬上猴你好運系列」不只是背包單品，更是承載新春祝福與風格的時尚配件。不管是準備踏上返鄉列車、計畫一場新年旅行，還是單純想在圍爐飯桌前看起來「剛剛好看」，「馬上猴你好運系列」包款都能輕鬆上場，讓穿搭造型更有年味。無論是走春拜年、親友聚餐、返鄉旅遊，Kipling「馬上猴你好運系列」皆能輕盈陪伴每個人，開啟充滿活力與好運的全新一年。新品同步祭出限時優惠，即日起至 2/5 單件 9 折、兩件 85 折(實際內容以各門市公告為準)，趁現在輕鬆入手，把馬年好運一次帶回家。

▲Kipling「馬上猴你好運包」系列-FAN BAG 扇子包、CITY ZIP S 猴子包 、GABB S牛角包，讓好運隨行上路。（圖／品牌提供）

