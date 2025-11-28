KIRE展現柔情一面 關注流浪動物議題

KIRE以自身力量投入流浪動物公益議題。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

KIRE與台英混血女星裴頡近日以自身力量投入流浪動物公益議題，透過分享與呼籲，希望帶動更多人關注浪浪的照護與需要，KIRE說：「從世界舞台延伸溫柔，用行動守護生命，每個生命，都值得被溫柔對待。」

裴頡從小就愛動物，對狗狗情有獨鍾。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

KIRE分享，與毛孩相處能讓自己重新找到平衡與真實，也讓他在巡演與工作間保持赤誠本心，他說：「只要在我的能力範圍內能幫助到需要幫助的人或動物，我都會很開心。」同時也分享了自己與兩隻貓咪的生活，近期領養了一隻名為Hades（黑帝斯）的黑狗，甚至為了能與牠有更多相處時間而搬到新住處，他說：「我其實是貓狗都愛派。」

廣告 廣告

裴頡從小就愛動物，家裡養了一隻黑貴賓Winnie，她說：「因為我很喜歡給愛、也喜歡得到愛，狗狗在情感交流上真的很純粹又很靈。」而2025年對她來說是重要轉折，包括即將推出個人單曲、正式踏入戲劇領域，並挑戰更多作品，目前也正籌備health&wellness品牌，希望把健康、愛與正能量帶給更多人，裴頡說：「2026年會是全新的我，也希望大家期待更多不同的成長與嘗試。」

更多鏡週刊報導

icyball冰球樂團突發奇想 唱出一首關於餃子的愛情故事

CELINE全新包款Soft Triomphe有兩種 想要鬆弛的法式姿態就靠它

前消防劇男主角失格？ 王喜宏福苑發言「冷血酸語」遭轟爆